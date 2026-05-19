С 12 июля акиматы идут с проверками в квартиры казахстанцев. Имеете ли вы право не открывать дверь?

С 12 июля в Казахстане вступают в силу новые правила контроля за программой субсидирования аренды жилья для социально уязвимых категорий населения. Акиматы получат расширенные полномочия по мониторингу фактического проживания граждан в квартирах, аренда которых частично оплачивается за счет государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал" .

Фото: istockphoto.com

Программа предусматривает компенсацию до 50% стоимости аренды жилья. Обновленные правила направлены на повышение прозрачности системы и снижение рисков злоупотреблений и фиктивного получения государственной помощи.

Усиление контроля и обмена данными

Согласно новым механизмам, будет усилено взаимодействие между акиматами и Отбасы банком. Эти структуры будут обмениваться данными для выявления несоответствий и проверки условий участия в программе.

Как отметил главный эксперт Министерства промышленности и строительства РК Даубек Керимбаев, мониторинг фактического проживания уже предусмотрен действующими правилами, однако теперь он станет более системным и регулярным.

По его словам, задача акиматов заключается в проверке того, действительно ли получатели субсидий проживают в арендованном жилье.

Общественная реакция и опасения

Инициатива вызвала обсуждение в обществе. Часть общественников выражает опасения, что усиленный контроль может восприниматься как вмешательство в частную жизнь граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Общественный деятель Гульнар Умарова отметила, что многие семьи в подобных условиях нередко вынуждены искать дополнительные источники дохода для покрытия базовых расходов.

Позиция юристов: проверки не означают досмотр жилья

Юристы подчеркивают, что речь не идет о принудительном проникновении в жилье или обысках. Мониторинг должен осуществляться в рамках закона и установленных процедур.

Юрист Сергей Уткин считает, что борьба с возможными нарушениями должна основываться на прозрачных цифровых механизмах и корректном обмене данными, а не на рейдовых проверках.

Кто получает жилищные субсидии

Государственная программа субсидирования аренды жилья распространяется на следующие категории граждан:

многодетные семьи

дети-сироты

люди с инвалидностью I и II групп

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью

Ключевое условие участия — доход на одного человека не должен превышать одного прожиточного минимума. Сейчас этот показатель составляет 50 851 тенге.

Для многих семей данная мера остается единственной возможностью оплачивать аренду жилья.

Итог

Новые правила вступят в силу 12 июля 2026 года и направлены на усиление контроля за использованием государственных средств в рамках жилищных субсидий. При этом власти подчеркивают, что мониторинг должен оставаться в правовом поле и не нарушать права граждан.