В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 года

В июле 2026 года казахстанцы смогут отдохнуть несколько дней подряд благодаря государственному празднику — Дню столицы. В этом году 6 июля выпадает на понедельник, что сделает начало месяца особенно удобным для отдыха и коротких поездок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

День столицы подарит дополнительные выходные

В Казахстане День столицы традиционно отмечается 6 июля и является официальным государственным праздником. В 2026 году дата приходится на понедельник, поэтому при пятидневной рабочей неделе граждан ожидают сразу три выходных подряд.

Такой календарь позволит многим казахстанцам устроить мини-отпуск, выехать за город или спланировать семейный отдых без необходимости брать дополнительные дни за свой счет.

Как отдыхают казахстанцы при пятидневной рабочей неделе

Для работников с пятидневным графиком выходными станут:

4 июля — суббота;

5 июля — воскресенье;

6 июля — понедельник, праздничный день.

Таким образом, жители страны будут отдыхать три дня подряд. Первый рабочий день после праздников — вторник, 7 июля.

Как отдыхают при шестидневной рабочей неделе

Для тех, кто работает по шестидневному графику, режим отдыха будет другим.

Выходными днями станут:

5 июля — воскресенье;

6 июля — праздничный понедельник.

При этом суббота, 4 июля, останется рабочим днем.

Сколько рабочих и выходных дней будет в июле 2026 года

С учетом официального праздника и стандартных выходных баланс рабочего времени в июле распределится следующим образом:

Для пятидневной рабочей недели:

22 рабочих дня;

9 выходных дней.

Для шестидневной рабочей недели:

26 рабочих дней;

5 выходных дней.

Июль станет одним из самых удобных месяцев для короткого отдыха

Дополнительный выходной в начале июля позволит многим казахстанцам заранее спланировать путешествия внутри страны, поездки к родственникам или отдых на природе. Особенно выгодным этот период может стать для тех, кто захочет объединить праздничные дни с отпуском.