Пенсионный возраст в Казахстане больше не означает отдых: новая реальность

В Казахстане растет число граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудовую деятельность и активно участвуют в экономике. Эксперты связывают это с демографическими изменениями, рынком труда и новыми возможностями для «активного долголетия», сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Старение населения и новые трудовые реалии

По данным Бюро национальной статистики, на начало 2026 года в Казахстане проживает около 1,975 млн человек старше 65 лет, что составляет 9,6% населения страны.

Этот демографический сдвиг постепенно меняет структуру рынка труда: пенсионеры все реже воспринимаются как полностью вышедшие из экономической активности и все чаще остаются его участниками.

За последние годы численность работающих граждан пенсионного возраста увеличилась примерно в 1,5 раза, что формирует устойчивый тренд на «вторую карьеру» после выхода на пенсию.

Где работают пенсионеры: от сельского хозяйства до госслужбы

Наиболее заметная концентрация занятости пожилых людей наблюдается в нескольких ключевых отраслях:

Сельское хозяйство — около 119 тыс. человек (39,9%)

Торговля — каждый пятый работающий пенсионер

Образование и здравоохранение — 16,2%

При этом структура занятости постепенно меняется. За последние три года:

в строительстве, госуправлении и финансовом секторе число работающих пенсионеров выросло почти в 3 раза ;

число работающих пенсионеров выросло почти в ; в транспорте, логистике, торговле и соцсфере — примерно в 2 раза.

Эксперты отмечают, что пенсионеры все чаще переходят в разные сегменты экономики, а не остаются в одной профессиональной нише.

Причины: экономика, опыт и нехватка кадров

Работа в пенсионном возрасте становится следствием сразу нескольких факторов:

необходимость дополнительного дохода;

желание сохранить социальную активность;

востребованность опыта на рынке труда;

дефицит кадров в отдельных сферах.

При этом значительная часть пенсионеров занята в сферах, не требующих высокой квалификации, включая физический труд и обслуживание.

Законодательство: работать можно без ограничений

Согласно статье 99 Социального кодекса Казахстана, граждане пенсионного возраста:

могут самостоятельно трудоустраиваться;

не ограничены в праве продолжать работу;

могут оставаться в штате при согласии работодателя.

Работодатели, в свою очередь, имеют право продлевать трудовые договоры с пенсионерами без ограничений, если сохраняются их профессиональные качества и трудоспособность.

Государственная поддержка: программа «Активное долголетие»

Казахстан с 2017 года вошел в категорию стран со стареющим населением, что стало основой для новой социальной политики.

В 2021 году была запущена программа «Активное долголетие», направленная на вовлечение пожилых людей в общественную жизнь.

В рамках программы:

открыто 134 центра активного долголетия ;

; развиваются кружки, курсы и социальные проекты;

создаются условия для обучения и досуга.

«Серебряный возраст»: поддержка занятости пенсионеров

Одним из ключевых инструментов стала программа «Серебряный возраст», направленная на трудоустройство людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Ее особенности:

государство субсидирует зарплату работников;

в первый год покрывается до 70% оплаты труда ;

; во второй — до 65% , в третий — до 60% ;

, в третий — до ; максимальная субсидия — до 30 МРП.

Средний доход участников составляет 100–200 тыс. тенге, в зависимости от региона и профессии.

Наиболее активно программа реализуется в:

Алматинской,

Жамбылской,

Актюбинской,

Карагандинской областях,

области Жетысу.

Мнение экспертов: опыт против стереотипов

Социологи отмечают, что пенсионеры все чаще становятся частью устойчивого сегмента рынка труда.

Кандидат социологических наук Рамазан Саттарулы подчеркивает:

В обществе по-прежнему сохраняются стереотипы, однако в сферах образования, науки и услуг опытные специалисты старшего возраста могут быть крайне востребованы.

Психология выхода на пенсию

Переход к пенсионному возрасту нередко сопровождается эмоциональной перестройкой.

По словам психологов, прекращение трудовой деятельности может:

снижать чувство востребованности;

усиливать социальную изоляцию;

требовать новой адаптации к изменившемуся ритму жизни.

При этом наличие хобби, общения и новых навыков помогает легче пройти этот этап.

Центры активного долголетия: обучение и социализация

В центрах активного долголетия пенсионерам доступны:

спортивные и оздоровительные программы;

курсы компьютерной грамотности и языков;

арт-терапия и творческие кружки;

лекции по правовой и финансовой грамотности.

В Астане услугами таких центров пользуются более 20 тысяч человек.

Новые профессии после пенсии: от педагогики до TikTok

Современные истории пенсионеров показывают смену жизненных траекторий:

бывшие учителя и руководители продолжают работать в социальной сфере;

некоторые осваивают цифровые профессии;

часть пенсионеров становится активными создателями контента.

Так, отдельные представители старшего поколения успешно осваивают видеомонтаж, социальные сети и даже рекламные проекты.

Итог: «вторая жизнь» после пенсии

Пенсионный возраст в Казахстане постепенно перестает быть точкой завершения карьеры. Для многих это становится этапом новой профессиональной и социальной активности, где опыт и навыки продолжают приносить пользу экономике и обществу.