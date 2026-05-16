Пенсионный возраст в Казахстане больше не означает отдых: новая реальность

В Казахстане растет число граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудовую деятельность и активно участвуют в экономике. Эксперты связывают это с демографическими изменениями, рынком труда и новыми возможностями для «активного долголетия», сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
По данным Бюро национальной статистики, на начало 2026 года в Казахстане проживает около 1,975 млн человек старше 65 лет, что составляет 9,6% населения страны.
Этот демографический сдвиг постепенно меняет структуру рынка труда: пенсионеры все реже воспринимаются как полностью вышедшие из экономической активности и все чаще остаются его участниками.
За последние годы численность работающих граждан пенсионного возраста увеличилась примерно в 1,5 раза, что формирует устойчивый тренд на «вторую карьеру» после выхода на пенсию.
Наиболее заметная концентрация занятости пожилых людей наблюдается в нескольких ключевых отраслях:
При этом структура занятости постепенно меняется. За последние три года:
Эксперты отмечают, что пенсионеры все чаще переходят в разные сегменты экономики, а не остаются в одной профессиональной нише.
Работа в пенсионном возрасте становится следствием сразу нескольких факторов:
При этом значительная часть пенсионеров занята в сферах, не требующих высокой квалификации, включая физический труд и обслуживание.
Согласно статье 99 Социального кодекса Казахстана, граждане пенсионного возраста:
Работодатели, в свою очередь, имеют право продлевать трудовые договоры с пенсионерами без ограничений, если сохраняются их профессиональные качества и трудоспособность.
Казахстан с 2017 года вошел в категорию стран со стареющим населением, что стало основой для новой социальной политики.
В 2021 году была запущена программа «Активное долголетие», направленная на вовлечение пожилых людей в общественную жизнь.
В рамках программы:
Одним из ключевых инструментов стала программа «Серебряный возраст», направленная на трудоустройство людей предпенсионного и пенсионного возраста.
Ее особенности:
Средний доход участников составляет 100–200 тыс. тенге, в зависимости от региона и профессии.
Наиболее активно программа реализуется в:
Социологи отмечают, что пенсионеры все чаще становятся частью устойчивого сегмента рынка труда.
Кандидат социологических наук Рамазан Саттарулы подчеркивает:
В обществе по-прежнему сохраняются стереотипы, однако в сферах образования, науки и услуг опытные специалисты старшего возраста могут быть крайне востребованы.
Переход к пенсионному возрасту нередко сопровождается эмоциональной перестройкой.
По словам психологов, прекращение трудовой деятельности может:
При этом наличие хобби, общения и новых навыков помогает легче пройти этот этап.
В центрах активного долголетия пенсионерам доступны:
В Астане услугами таких центров пользуются более 20 тысяч человек.
Современные истории пенсионеров показывают смену жизненных траекторий:
Так, отдельные представители старшего поколения успешно осваивают видеомонтаж, социальные сети и даже рекламные проекты.
Пенсионный возраст в Казахстане постепенно перестает быть точкой завершения карьеры. Для многих это становится этапом новой профессиональной и социальной активности, где опыт и навыки продолжают приносить пользу экономике и обществу.
