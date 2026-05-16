Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
16.05.2026, 10:09

Пенсионный возраст в Казахстане больше не означает отдых: новая реальность

Новости Казахстана 0 5 792

В Казахстане растет число граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудовую деятельность и активно участвуют в экономике. Эксперты связывают это с демографическими изменениями, рынком труда и новыми возможностями для «активного долголетия», сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Старение населения и новые трудовые реалии

По данным Бюро национальной статистики, на начало 2026 года в Казахстане проживает около 1,975 млн человек старше 65 лет, что составляет 9,6% населения страны.

Этот демографический сдвиг постепенно меняет структуру рынка труда: пенсионеры все реже воспринимаются как полностью вышедшие из экономической активности и все чаще остаются его участниками.

За последние годы численность работающих граждан пенсионного возраста увеличилась примерно в 1,5 раза, что формирует устойчивый тренд на «вторую карьеру» после выхода на пенсию.

Где работают пенсионеры: от сельского хозяйства до госслужбы

Наиболее заметная концентрация занятости пожилых людей наблюдается в нескольких ключевых отраслях:

  • Сельское хозяйство — около 119 тыс. человек (39,9%)
  • Торговля — каждый пятый работающий пенсионер
  • Образование и здравоохранение — 16,2%

При этом структура занятости постепенно меняется. За последние три года:

  • в строительстве, госуправлении и финансовом секторе число работающих пенсионеров выросло почти в 3 раза;
  • в транспорте, логистике, торговле и соцсфере — примерно в 2 раза.

Эксперты отмечают, что пенсионеры все чаще переходят в разные сегменты экономики, а не остаются в одной профессиональной нише.

Причины: экономика, опыт и нехватка кадров

Работа в пенсионном возрасте становится следствием сразу нескольких факторов:

  • необходимость дополнительного дохода;
  • желание сохранить социальную активность;
  • востребованность опыта на рынке труда;
  • дефицит кадров в отдельных сферах.

При этом значительная часть пенсионеров занята в сферах, не требующих высокой квалификации, включая физический труд и обслуживание.

Законодательство: работать можно без ограничений

Согласно статье 99 Социального кодекса Казахстана, граждане пенсионного возраста:

  • могут самостоятельно трудоустраиваться;
  • не ограничены в праве продолжать работу;
  • могут оставаться в штате при согласии работодателя.

Работодатели, в свою очередь, имеют право продлевать трудовые договоры с пенсионерами без ограничений, если сохраняются их профессиональные качества и трудоспособность.

Государственная поддержка: программа «Активное долголетие»

Казахстан с 2017 года вошел в категорию стран со стареющим населением, что стало основой для новой социальной политики.

В 2021 году была запущена программа «Активное долголетие», направленная на вовлечение пожилых людей в общественную жизнь.

В рамках программы:

  • открыто 134 центра активного долголетия;
  • развиваются кружки, курсы и социальные проекты;
  • создаются условия для обучения и досуга.

«Серебряный возраст»: поддержка занятости пенсионеров

Одним из ключевых инструментов стала программа «Серебряный возраст», направленная на трудоустройство людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Ее особенности:

  • государство субсидирует зарплату работников;
  • в первый год покрывается до 70% оплаты труда;
  • во второй — до 65%, в третий — до 60%;
  • максимальная субсидия — до 30 МРП.

Средний доход участников составляет 100–200 тыс. тенге, в зависимости от региона и профессии.

Наиболее активно программа реализуется в:

  • Алматинской,
  • Жамбылской,
  • Актюбинской,
  • Карагандинской областях,
  • области Жетысу.

Мнение экспертов: опыт против стереотипов

Социологи отмечают, что пенсионеры все чаще становятся частью устойчивого сегмента рынка труда.

Кандидат социологических наук Рамазан Саттарулы подчеркивает:

В обществе по-прежнему сохраняются стереотипы, однако в сферах образования, науки и услуг опытные специалисты старшего возраста могут быть крайне востребованы.

Психология выхода на пенсию

Переход к пенсионному возрасту нередко сопровождается эмоциональной перестройкой.

По словам психологов, прекращение трудовой деятельности может:

  • снижать чувство востребованности;
  • усиливать социальную изоляцию;
  • требовать новой адаптации к изменившемуся ритму жизни.

При этом наличие хобби, общения и новых навыков помогает легче пройти этот этап.

Центры активного долголетия: обучение и социализация

В центрах активного долголетия пенсионерам доступны:

  • спортивные и оздоровительные программы;
  • курсы компьютерной грамотности и языков;
  • арт-терапия и творческие кружки;
  • лекции по правовой и финансовой грамотности.

В Астане услугами таких центров пользуются более 20 тысяч человек.

Новые профессии после пенсии: от педагогики до TikTok

Современные истории пенсионеров показывают смену жизненных траекторий:

  • бывшие учителя и руководители продолжают работать в социальной сфере;
  • некоторые осваивают цифровые профессии;
  • часть пенсионеров становится активными создателями контента.

Так, отдельные представители старшего поколения успешно осваивают видеомонтаж, социальные сети и даже рекламные проекты.

Итог: «вторая жизнь» после пенсии

Пенсионный возраст в Казахстане постепенно перестает быть точкой завершения карьеры. Для многих это становится этапом новой профессиональной и социальной активности, где опыт и навыки продолжают приносить пользу экономике и обществу.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь