18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 18:22

С 25 мая в Казахстане отменяют одну из самых спорных отметок в водительских правах

Новости Казахстана 0 1 969

С 25 мая 2026 года в Казахстане изменятся правила выдачи водительских удостоверений. В новых правах больше не будут указывать тип трансмиссии автомобиля, на котором водитель сдавал практический экзамен, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: tr.pinterest.com
Фото: tr.pinterest.com

Что изменится для водителей

Сегодня при получении водительского удостоверения в графе «Особые отметки» обязательно фиксируется, на каком автомобиле кандидат сдавал практический экзамен — с автоматической или механической коробкой передач.

Если экзамен был сдан на машине с автоматической трансмиссией, водитель не имеет права управлять автомобилем с механической коробкой. Такое ограничение действует официально и отражается в удостоверении.

Однако уже с 25 мая эта норма перестанет применяться к новым водительским правам.

Согласно изменениям, внесенным в правила подготовки водителей, приема экзаменов и выдачи удостоверений, сведения о типе трансмиссии больше не будут вноситься в документ.

Почему решили изменить правила

Эксперты и представители автомобильной отрасли давно называли действующую норму устаревшей. Причина — резкое изменение автомобильного рынка.

Сегодня большинство новых легковых автомобилей продаются с автоматической коробкой передач. Машины с «механикой» постепенно исчезают даже со вторичного рынка, а чаще всего используются лишь в коммерческом транспорте или специализированной технике.

Кроме того, современные водители все реже проходят обучение на автомобилях с механической трансмиссией, поскольку спрос на такие машины снижается из года в год.

На этом фоне ограничение для владельцев прав, полученных на авто с АКПП, фактически потеряло практический смысл.

Что будет написано в новых правилах

После вступления поправок в силу пункт 40-1 правил будет изложен в новой редакции:

«Сведения о типе трансмиссии транспортного средства, на котором сдан практический экзамен, в графу „Особые отметки“ водительского удостоверения не вносятся».

Это означает, что казахстанцы, получившие права после 25 мая 2026 года, смогут законно управлять автомобилями как с автоматической, так и с механической коробкой передач.

Коснутся ли изменения старых водительских прав

При этом поправки, вероятнее всего, не распространятся автоматически на уже выданные удостоверения.

Казахстанцам, у которых в правах уже стоит отметка об управлении только автомобилями с АКПП, скорее всего, придется соблюдать действующее ограничение до замены документа.

Официальных разъяснений о возможном автоматическом аннулировании отметок для ранее выданных прав пока не опубликовано.

Как это повлияет на автомобилистов

Нововведение должно заметно упростить жизнь начинающим водителям и сократить количество бюрократических ограничений.

Кроме того, изменения позволят автошколам активнее использовать автомобили с автоматической коробкой передач без риска ограничить будущих водителей в выборе транспорта.

Эксперты также считают, что поправки отражают общую тенденцию развития автомобильного рынка, где автоматические трансмиссии постепенно становятся стандартом.

2
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь