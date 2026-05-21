С 25 мая в Казахстане отменяют одну из самых спорных отметок в водительских правах

С 25 мая 2026 года в Казахстане изменятся правила выдачи водительских удостоверений. В новых правах больше не будут указывать тип трансмиссии автомобиля, на котором водитель сдавал практический экзамен, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Что изменится для водителей

Сегодня при получении водительского удостоверения в графе «Особые отметки» обязательно фиксируется, на каком автомобиле кандидат сдавал практический экзамен — с автоматической или механической коробкой передач.

Если экзамен был сдан на машине с автоматической трансмиссией, водитель не имеет права управлять автомобилем с механической коробкой. Такое ограничение действует официально и отражается в удостоверении.

Однако уже с 25 мая эта норма перестанет применяться к новым водительским правам.

Согласно изменениям, внесенным в правила подготовки водителей, приема экзаменов и выдачи удостоверений, сведения о типе трансмиссии больше не будут вноситься в документ.

Почему решили изменить правила

Эксперты и представители автомобильной отрасли давно называли действующую норму устаревшей. Причина — резкое изменение автомобильного рынка.

Сегодня большинство новых легковых автомобилей продаются с автоматической коробкой передач. Машины с «механикой» постепенно исчезают даже со вторичного рынка, а чаще всего используются лишь в коммерческом транспорте или специализированной технике.

Кроме того, современные водители все реже проходят обучение на автомобилях с механической трансмиссией, поскольку спрос на такие машины снижается из года в год.

На этом фоне ограничение для владельцев прав, полученных на авто с АКПП, фактически потеряло практический смысл.

Что будет написано в новых правилах

После вступления поправок в силу пункт 40-1 правил будет изложен в новой редакции:

«Сведения о типе трансмиссии транспортного средства, на котором сдан практический экзамен, в графу „Особые отметки“ водительского удостоверения не вносятся».

Это означает, что казахстанцы, получившие права после 25 мая 2026 года, смогут законно управлять автомобилями как с автоматической, так и с механической коробкой передач.

Коснутся ли изменения старых водительских прав

При этом поправки, вероятнее всего, не распространятся автоматически на уже выданные удостоверения.

Казахстанцам, у которых в правах уже стоит отметка об управлении только автомобилями с АКПП, скорее всего, придется соблюдать действующее ограничение до замены документа.

Официальных разъяснений о возможном автоматическом аннулировании отметок для ранее выданных прав пока не опубликовано.

Как это повлияет на автомобилистов

Нововведение должно заметно упростить жизнь начинающим водителям и сократить количество бюрократических ограничений.

Кроме того, изменения позволят автошколам активнее использовать автомобили с автоматической коробкой передач без риска ограничить будущих водителей в выборе транспорта.

Эксперты также считают, что поправки отражают общую тенденцию развития автомобильного рынка, где автоматические трансмиссии постепенно становятся стандартом.