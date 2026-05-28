18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.48
555.83
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.05.2026, 16:03

Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РК

Новости Казахстана 0 3 281

С июня 2026 года в Казахстане операторы связи и интернет-провайдеры пересматривают тарифы, акции и условия обслуживания. Изменения затронут мобильную связь, домашний интернет и телевидение, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Изменения у мобильных операторов

Beeline отключает «Доверительные минуты и SMS»

С 1 июня 2026 года Beeline прекращает действие услуги «Доверительные минуты и SMS». Абонентам больше не будет доступна возможность «взять в долг» минуты или сообщения.

В качестве альтернативы оператор предлагает использовать услугу «Доверительный платеж», позволяющую временно пополнить баланс.

Tele2 и Altel меняют условия переподключения тарифов

С 20 мая 2026 года у Tele2 и Altel обновлены правила досрочного обновления тарифа.

Если пакет заканчивается раньше срока, переподключение теперь будет рассчитываться по формуле:

  • абонентская плата за тариф
  • плюс 590 тенге

Услугу можно активировать через мобильное приложение в разделе «Мой тариф».

Altel снижает стоимость семейных тарифов

С 22 июня 2026 года Altel обновляет линейку «Моя семья», снизив стоимость тарифов при сохранении полного наполнения.

Абонентам доступны:

  • безлимитный интернет
  • звонки внутри сети Altel и Tele2
  • SMS
  • доступ к онлайн-кинотеатрам

Новые цены:

  • «Моя семья 3» — 8 990 тенге первые 3 месяца, далее 11 990 тенге
  • «Моя семья 5» — 10 720 тенге, затем 14 290 тенге
  • «Моя семья 7» — 14 620 тенге, затем 19 490 тенге

Для действующих клиентов изменения вступят после окончания текущих акций.

activ завершает часть безлимитных акций

С 25 мая 2026 года оператор activ прекратил действие безлимитов на отдельные интернет-сервисы в ряде тарифов, включая соцсети, мессенджеры и казнет.

Речь идет о тарифах:

  • «ТОП Promo L»
  • «Прокачанный»
  • «ТОП Promo M» (частично)

В качестве альтернативы компания предлагает семейный тариф с более выгодной стоимостью подключения для нескольких пользователей.

Kcell и activ повышают цену mobi Music

С 28 мая 2026 года стоимость подписки на сервис mobi Music увеличивается до 1290 тенге в месяц.

При этом условия сервиса сохраняются:

  • доступ к музыкальной библиотеке
  • прослушивание в высоком качестве
  • стабильная работа приложения

В компании объясняют изменения расширением контента и улучшением сервиса.

IZI запускает скидку для новых абонентов

С 20 мая по 20 июня 2026 года IZI предлагает скидку 50% на тариф ULTRA BOOST.

Условия акции:

  • скидка действует первые 3 месяца
  • стоимость тарифа — 1845 тенге
  • промокод: IZI50

Подключение возможно онлайн, через eSIM, доставку SIM-карты или перенос номера.

Изменения у интернет-провайдеров

Транстелеком корректирует тарифы

С 1 июня 2026 года Транстелеком обновляет стоимость части интернет-тарифов. В компании поясняют это изменением рыночных условий и необходимостью поддержания качества услуг.

almaPLUS завершает акции на подключение интернета

До 1 июня 2026 года действуют акции:

  • бесплатный онлайн-кинотеатр almaTV на 2 месяца
  • бесплатное подключение интернета для частного сектора (при наличии технической возможности)

Изменения в телевидении

Казахтелеком запускает пакет Sport+

С 1 июня 2026 года часть спортивных каналов переносится в отдельный пакет Sport+, который включает:

  • MMA-TV.COM HD
  • KHL Prime HD
  • Setanta Sports 1/2 HD
  • Q Football HD и другие

Стоимость пакета составит 1 290 тенге в месяц. Подключение доступно как дополнительная опция к основному ТВ-пакету.

Beeline временно меняет интерфейс BeeTV

С 26 мая по 22 июля 2026 года раздел Kids в приложении BeeTV будет перемещен в категорию Kino из-за обновления навигации во время чемпионата мира по футболу.

На Smart TV и сайте BeeTV интерфейс останется без изменений.

almaPLUS обновляет список телеканалов

С 1 июня 2026 года almaPLUS пересматривает состав телеканалов в цифровом, STV и аналоговом ТВ.

Часть каналов будет заменена на новые тематические и развлекательные проекты в рамках регулярного обновления сетки вещания.

Итог

С июня 2026 года казахстанский рынок связи и цифровых услуг проходит очередную волну изменений. Операторы пересматривают тарифы, закрывают акции и обновляют контент, усиливая акцент на пакетные предложения и семейные тарифы.

0
49
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь