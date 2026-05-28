Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РК

С июня 2026 года в Казахстане операторы связи и интернет-провайдеры пересматривают тарифы, акции и условия обслуживания. Изменения затронут мобильную связь, домашний интернет и телевидение, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: istockphoto.com

Изменения у мобильных операторов

Beeline отключает «Доверительные минуты и SMS»

С 1 июня 2026 года Beeline прекращает действие услуги «Доверительные минуты и SMS». Абонентам больше не будет доступна возможность «взять в долг» минуты или сообщения.

В качестве альтернативы оператор предлагает использовать услугу «Доверительный платеж», позволяющую временно пополнить баланс.

Tele2 и Altel меняют условия переподключения тарифов

С 20 мая 2026 года у Tele2 и Altel обновлены правила досрочного обновления тарифа.

Если пакет заканчивается раньше срока, переподключение теперь будет рассчитываться по формуле:

абонентская плата за тариф

плюс 590 тенге

Услугу можно активировать через мобильное приложение в разделе «Мой тариф».

Altel снижает стоимость семейных тарифов

С 22 июня 2026 года Altel обновляет линейку «Моя семья», снизив стоимость тарифов при сохранении полного наполнения.

Абонентам доступны:

безлимитный интернет

звонки внутри сети Altel и Tele2

SMS

доступ к онлайн-кинотеатрам

Новые цены:

«Моя семья 3» — 8 990 тенге первые 3 месяца, далее 11 990 тенге

«Моя семья 5» — 10 720 тенге, затем 14 290 тенге

«Моя семья 7» — 14 620 тенге, затем 19 490 тенге

Для действующих клиентов изменения вступят после окончания текущих акций.

activ завершает часть безлимитных акций

С 25 мая 2026 года оператор activ прекратил действие безлимитов на отдельные интернет-сервисы в ряде тарифов, включая соцсети, мессенджеры и казнет.

Речь идет о тарифах:

«ТОП Promo L»

«Прокачанный»

«ТОП Promo M» (частично)

В качестве альтернативы компания предлагает семейный тариф с более выгодной стоимостью подключения для нескольких пользователей.

Kcell и activ повышают цену mobi Music

С 28 мая 2026 года стоимость подписки на сервис mobi Music увеличивается до 1290 тенге в месяц.

При этом условия сервиса сохраняются:

доступ к музыкальной библиотеке

прослушивание в высоком качестве

стабильная работа приложения

В компании объясняют изменения расширением контента и улучшением сервиса.

IZI запускает скидку для новых абонентов

С 20 мая по 20 июня 2026 года IZI предлагает скидку 50% на тариф ULTRA BOOST.

Условия акции:

скидка действует первые 3 месяца

стоимость тарифа — 1845 тенге

промокод: IZI50

Подключение возможно онлайн, через eSIM, доставку SIM-карты или перенос номера.

Изменения у интернет-провайдеров

Транстелеком корректирует тарифы

С 1 июня 2026 года Транстелеком обновляет стоимость части интернет-тарифов. В компании поясняют это изменением рыночных условий и необходимостью поддержания качества услуг.

almaPLUS завершает акции на подключение интернета

До 1 июня 2026 года действуют акции:

бесплатный онлайн-кинотеатр almaTV на 2 месяца

бесплатное подключение интернета для частного сектора (при наличии технической возможности)

Изменения в телевидении

Казахтелеком запускает пакет Sport+

С 1 июня 2026 года часть спортивных каналов переносится в отдельный пакет Sport+, который включает:

MMA-TV.COM HD

KHL Prime HD

Setanta Sports 1/2 HD

Q Football HD и другие

Стоимость пакета составит 1 290 тенге в месяц. Подключение доступно как дополнительная опция к основному ТВ-пакету.

Beeline временно меняет интерфейс BeeTV

С 26 мая по 22 июля 2026 года раздел Kids в приложении BeeTV будет перемещен в категорию Kino из-за обновления навигации во время чемпионата мира по футболу.

На Smart TV и сайте BeeTV интерфейс останется без изменений.

almaPLUS обновляет список телеканалов

С 1 июня 2026 года almaPLUS пересматривает состав телеканалов в цифровом, STV и аналоговом ТВ.

Часть каналов будет заменена на новые тематические и развлекательные проекты в рамках регулярного обновления сетки вещания.

Итог

С июня 2026 года казахстанский рынок связи и цифровых услуг проходит очередную волну изменений. Операторы пересматривают тарифы, закрывают акции и обновляют контент, усиливая акцент на пакетные предложения и семейные тарифы.