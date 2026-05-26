Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
26.05.2026, 09:31

Что даст региону открытие консульства России в Актау

Общество | Наталья Вронская

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало перспективы открытия консульского учреждения Российской Федерации в Актау и рассказало, какое значение это может иметь для Мангистауской области и развития сотрудничества между двумя странами, передает Lada.kz.

Фото с сайта e-cis.info
Фото с сайта e-cis.info



Как сообщили в МИД в ответе на запрос редакции, договоренности по вопросу открытия консульства были достигнуты в ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Россию 11-12 ноября 2025 года. Тогда казахстанская и российская стороны обменялись соответствующими дипломатическими нотами.

Сейчас, по информации ведомства, проводится организационная работа, необходимая для запуска консульского учреждения в Актау.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Актау играет важную роль в развитии сотрудничества на Каспии. Город является одним из крупнейших транспортно-логистических узлов Казахстана и имеет высокий потенциал для расширения связей между прикаспийскими регионами двух государств.

В МИД считают, что появление российского консульства может положительно сказаться на развитии торговли, логистики, туризма и гуманитарных контактов между Казахстаном и Россией. Кроме того, это способно создать дополнительные возможности для бизнеса и укрепления межрегионального взаимодействия.

Для самой области вопрос также имеет практическое значение. Регион в последние годы активно развивается как международный транспортный и туристический центр. Через порт Актау проходят важные грузовые маршруты, а побережье Каспийского моря привлекает все больше туристов и инвесторов.

Помимо этого, наличие консульства может упростить решение ряда вопросов для жителей и предпринимателей, связанных с оформлением документов, деловыми поездками и международными проектами.

Стоит отметить, что Актау уже является одним из наиболее дипломатически представленных городов западного Казахстана. В регионе работают Генеральное консульство Турецкой Республики, Генеральное консульство Исламской Республики Иран, Генеральное консульство Туркменистана, Генеральное консульство Азербайджанской Республики, Генеральное консульство Республики Узбекистан, а также Почетное консульство Королевства Бельгия.

Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Теперь проще будет получить российское гражданство
26.05.2026, 16:53
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Будет... может... - одна болтовня, другие приоритеты.
26.05.2026, 07:13
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь