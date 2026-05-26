Что даст региону открытие консульства России в Актау

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало перспективы открытия консульского учреждения Российской Федерации в Актау и рассказало, какое значение это может иметь для Мангистауской области и развития сотрудничества между двумя странами, передает Lada.kz .

Как сообщили в МИД в ответе на запрос редакции, договоренности по вопросу открытия консульства были достигнуты в ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Россию 11-12 ноября 2025 года. Тогда казахстанская и российская стороны обменялись соответствующими дипломатическими нотами.

Сейчас, по информации ведомства, проводится организационная работа, необходимая для запуска консульского учреждения в Актау.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Актау играет важную роль в развитии сотрудничества на Каспии. Город является одним из крупнейших транспортно-логистических узлов Казахстана и имеет высокий потенциал для расширения связей между прикаспийскими регионами двух государств.

В МИД считают, что появление российского консульства может положительно сказаться на развитии торговли, логистики, туризма и гуманитарных контактов между Казахстаном и Россией. Кроме того, это способно создать дополнительные возможности для бизнеса и укрепления межрегионального взаимодействия.

Для самой области вопрос также имеет практическое значение. Регион в последние годы активно развивается как международный транспортный и туристический центр. Через порт Актау проходят важные грузовые маршруты, а побережье Каспийского моря привлекает все больше туристов и инвесторов.

Помимо этого, наличие консульства может упростить решение ряда вопросов для жителей и предпринимателей, связанных с оформлением документов, деловыми поездками и международными проектами.

Стоит отметить, что Актау уже является одним из наиболее дипломатически представленных городов западного Казахстана. В регионе работают Генеральное консульство Турецкой Республики, Генеральное консульство Исламской Республики Иран, Генеральное консульство Туркменистана, Генеральное консульство Азербайджанской Республики, Генеральное консульство Республики Узбекистан, а также Почетное консульство Королевства Бельгия.