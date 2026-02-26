Стройка вызвала вопросы: какое консульство появится в 14 микрорайоне Актау

В 14 микрорайоне начались строительные работы, что вызвало волну обсуждений среди жителей. В социальных сетях появилась информация о возможном строительстве консульства Российской Федерации. Однако в актауском городском акимате разъяснили ситуацию, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 14 микрорайона

Местные жители обратили внимание на начавшуюся стройку в 14 микрорайоне и задались вопросом, какое здание возводят на пустынном месте. В социальных сетях распространились предположения, что на данном участке строится консульство Российской Федерации.

В городском акимате эту информацию опровергли. По официальным данным, на указанной территории ведётся строительство консульства Азербайджанской Республики.

Стоит отметить, что в Актау уже действует Генеральное консульство Азербайджанской Республики, оно расположено в микрорайоне Самал.

Дополнительная информация о сроках завершения строительства и назначении нового здания пока не уточняется.

