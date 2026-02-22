Новый глава порта Курык в Мангистау - магистр из Бостона и логистический эксперт

Генеральным директором ТОО «Порт Курык» назначен Еркин Ныгметов. Об этом сообщили в Совете по развитию стратегических партнерств в нефтегазовой отрасли Petrocouncil, передаёт Lada.kz.

фото с сайта portkuryk.kz

Еркин Ныгметов окончил КИМЭП, получил степень магистра по управлению цепочками поставок в Boston University (США), а также степень MBA в Almaty Management University.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в ТОО «Казмортрансфлот» в должности специалиста коммерческого департамента. В разные годы занимал посты главного менеджера коммерческого департамента (2010–2013), директора коммерческого департамента (2013–2015), директора департамента маркетинга и контрактов (2015–2016).

В 2016–2018 годах работал менеджером ПБР ТШО (прикомандирован от «Казмортрансфлот»), затем занимал должность директора департамента развития бизнеса (2018–2021).

С 2021 года являлся руководителем группы по управлению ресурсами логистики NCOC, а также коммерческим директором ТОО «Казмортрансфлот».

Последнее место работы — директор по развитию бизнеса ТОО «Caspian Integrated Maritime Solutions».

Еркин Ныгметов является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Назначение нового руководителя связывают с дальнейшим развитием транспортно-логистического потенциала порта и укреплением его позиций на международных маршрутах.