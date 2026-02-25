В Актау озвучена необходимость строительства 50-метрового бассейна и центра реабилитации спортсменов

За два года на развитие спортивной инфраструктуры в регионе направлено более 5 млрд тенге. Об этом и планах по развитию спорта говорилось на совещании с участием акима области, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы областного акимата

Как сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области, под председательством главы региона Нурдаулета Килыбая состоялось аппаратное совещание, на котором рассмотрены вопросы санитарной безопасности, продовольственной стабильности и развития спортивной инфраструктуры.

Одной из ключевых тем стало развитие спорта. В регионе действуют 41 государственное спортивное учреждение, где занимаются около 25 тысяч спортсменов и работают порядка 1200 тренеров.

За последние два года на ремонт спортивных объектов направлено более 5 млрд тенге. Построены 7 новых спортиврых сооружений. При поддержке частных инвестиций и благотворительных фондов продолжается возведение нескольких спортивных комплексов.

Также было озвучено, что в Актау планируется начать строительство нового стадиона на 10 тысяч зрительских мест. И обозначена необходимость возведения 50-метрового плавательного бассейна и центра реабилитации спортсменов.

Отдельное внимание на совещании уделили санитарно-эпидемиологической ситуации. Стало известно, что в 2025 году в регионе зафиксирован рост ОРВИ, гриппа, кори и кишечных инфекций.

Кроме того, обсуждены вопросы продовольственной безопасности. В 2025 году объем произведённой сельхозпродукции в регионе составил 44,1 млрд тенге. В области работают 12 перерабатывающих предприятий и 9 складов общей мощностью более 109 тысяч тонн. Для стабилизации цен заключены соглашения через региональный стабилизационный фонд.

Подводя итоги, аким области поручил усилить санитарную безопасность и вакцинацию от кори, а также обеспечить системную реализацию инфраструктурных проектов.