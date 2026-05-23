Жителя Мангистау лишили водительских прав на 8 лет за отказ от прохождения медосвидетельствования

Житель Мангистауской области привлечен к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Решением суда его лишили прав управления транспортными средствами сроком на восемь лет, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Каракиянского районного суда.

Судом установлено мужчина, управляя автомобилем марки «ВАЗ 21154», по центральной автодороге, села Мунайшы, был остановлен сотрудниками полиции. Его доставили к врачу-наркологу в Жетыбайскую сельскую больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Однако мужчина умышленно не выполнил законное требование сотрудника полиции.

В судебном заседании правонарушитель полностью признал свою вину и просил назначить более мягкое наказание.

Вина подсудимого подтверждена протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции и объяснениями самого правонарушителя. Постановлением суда он признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного часть 4 статьи 613 КоАП РК. На него наложен административный арест сроком пятнадцать суток, с лишением права управления транспортными средствами сроком на восемь лет, - сообщает пресс-служба суда.

Санкцией части 4 статьи 613 КоАП РК предусмотрено взыскание в виде ареста сроком на 15 суток и лишения права управления транспортными средствами сроком на восемь лет.

Постановление не вступило в законную силу.