Отец нашел пропавшего сына в Актау

Ануара Курманова сегодня, 18 мая, нашёл его родной отец, который прибыл в Актау для поиска сына.

Мужчина жив и здоров. Сейчас он вместе с отцом возвращается в Атырау. Спасибо всем неравнодушным жителям Актау за помощь в поисках, - рассказали родные.

Напомним, мужчина проживает в Атырау. Вечером 8 мая около 22:00 часов он вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Мобильный телефон Ануар оставил дома. В полиции Атырау рассказали, что он уехал на вокзал, сел в такси и вышел в 8 микрорайоне в Актау. Далее его след был потерян.