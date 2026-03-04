18+
04.03.2026, 16:57

Уехал на заработки: пропавшего в Актау мужчину нашли в ауле

Происшествия 0 2 676 Лиана Рязанцева

Сотрудники региональной полиции нашли пропавшего 38-летнего Андрея Сотниченко в селе Жармыш Мангистауского района. Мужчина жив и здоров – он уехал в аул на заработки, сообщили редакции Lada.kz в ведомстве.

Андрей Сотниченко. Фото предоставили знакомые пропавшего
Андрей Сотниченко. Фото предоставили знакомые пропавшего

В региональном департаменте полици сообщили, что пропавшего Андрея Сотниченко сегодня, 4 марта, в два часа ночи в селе Жармыш нашёл майор Бауыржан Айбеков.

Мужчина жив и здоров. Он уехал в аул на заработки и уже возвращается в Актау, - сообщили в ведомстве.

Напомним, жителя областного центра разыскивали знакомые. Тревогу забили соседи, потеряв его из виду на неделю.

24
8
4
