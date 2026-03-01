В Актау пропал мужчина

Андрей Сотниченко. Фото предоставили знакомые пропавшего

Сообщение о пропаже 38-летнего Андрея Сотниченко появилось в социальных сетях. Как рассказали его знакомые, мужчина проживает один в 12-м микрорайоне. Соседи не видели его на протяжении недели, также их встревожили открытые настежь окна.

Поэтому были вызваны спасатели и сотрудники полиции. Квартиру открыли, но жильца внутри не обнаружили.

«Обычно видно, как он в магазин ходит, к нему приходят и уходят люди. А тут тишина больше недели, и окна раскрыты с двух сторон. Как будто он вышел на десять минут и оставил проветриться квартиру. Здесь у него нет родных, сестра проживает в Астрахани, она тоже беспокоится», — рассказала одна из его знакомых.

Пропавший мужчина имеет светлые волосы, рост около 170 см.

Граждане, которые располагают какой-либо информацией о его местоположении, могут обратиться по телефону +7 705 144 2541 (Юлия).