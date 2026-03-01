18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
01.03.2026, 13:00

В Актау пропал мужчина

Происшествия 0 2 793 Ольга Максимова

Жителя областного центра разыскивают знакомые. Тревогу забили соседи, потеряв его из виду на неделю, передаёт Lada.kz.

Андрей Сотниченко. Фото предоставили знакомые пропавшего
Андрей Сотниченко. Фото предоставили знакомые пропавшего

Сообщение о пропаже 38-летнего Андрея Сотниченко появилось в социальных сетях. Как рассказали его знакомые, мужчина проживает один в 12-м микрорайоне. Соседи не видели его на протяжении недели, также их встревожили открытые настежь окна.

Поэтому были вызваны спасатели и сотрудники полиции. Квартиру открыли, но жильца внутри не обнаружили.

«Обычно видно, как он в магазин ходит, к нему приходят и уходят люди. А тут тишина больше недели, и окна раскрыты с двух сторон. Как будто он вышел на десять минут и оставил проветриться квартиру. Здесь у него нет родных, сестра проживает в Астрахани, она тоже беспокоится», — рассказала одна из его знакомых.

Пропавший мужчина имеет светлые волосы, рост около 170 см.

Граждане, которые располагают какой-либо информацией о его местоположении, могут обратиться по телефону +7 705 144 2541 (Юлия).

