Пропавший в Актау мужчина вернулся домой

Пропавший в Актау Александр Марков вернулся домой, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.
По информации ведомства, пропавший на несколько дней Александр Марков вернулся домой целый и невредимый.
Супруга пропавшего мужчины поблагодарила сотрудников полиции за помощь в поиске ее мужа.
Напомним, Александр Марков вышел из дома 10 марта и пропал. Обеспокоенные родственники попросили общественность помочь в поисках жителя Актау.
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