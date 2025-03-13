Пропавший в Актау мужчина вернулся домой

Пропавший в Актау Александр Марков вернулся домой, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено родственниками Александра Маркова

По информации ведомства, пропавший на несколько дней Александр Марков вернулся домой целый и невредимый.

Супруга пропавшего мужчины поблагодарила сотрудников полиции за помощь в поиске ее мужа.

Напомним, Александр Марков вышел из дома 10 марта и пропал. Обеспокоенные родственники попросили общественность помочь в поисках жителя Актау.