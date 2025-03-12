«Вернусь через полчаса»: пропавшего три дня назад мужчину ищут в Актау

Александр Алексеевич Марков ушел из дома три дня назад и не вернулся. Родственники и друзья мужчины просят жителей Актау помочь в его поисках, сообщает Lada.kz .

Фото предоставлено родственниками Александра Маркова

Александр вышел из дома 10 марта и пропал. Его местонахождение неизвестно до текущего момента.

Вышел из дома до обеда, мы проживаем в 7 микрорайоне. Без мобильного телефона. Потом от прохожего позвонил в 12:26 часов, сказал, что через полчаса придет. Спрашивал, как я себя чувствую, поскольку мы ждем ребенка. И пропал. Уже третьи сутки его нет. Мой супруг не мог где-то загулять, он не такой, - рассказала жена пропавшего.

В связи с произошедшим семья намерена обратиться в правоохранительные органы.

Приметы: рост 165 сантиметров, волосы светло-русые. Был одет в темно-зеленую куртку, светло-серые трико, синие кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Маркова Александра Алексеевича, просьба сообщить родственникам по номеру телефона: + 7 (778) 905-06-75 или в полицию 102.