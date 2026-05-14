В Актау ищут пропавшего жителя Атырау

Родные и полиция разыскивают 29-летнего Курманова Ануара Болаткалиулы, который пропал без вести. В последний раз родные видели его дома 8 мая, после чего мужчина исчез и, предположительно, мог приехать в Актау, сообщает Lada.kz .

По словам родственников, мужчина проживает в Атырау по адресу: микрорайон «Акжар», улица Курмангазы, дом №73. Вечером 8 мая около 22:00 часов он вышел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Мобильный телефон Ануар оставил дома.

В полиции Атырау рассказали, что он уехал на вокзал, сел в такси и вышел в 8 микрорайоне города Актау. Дальше его след теряется. Пожалуйста, если у вас есть какая-либо информация, сообщите нам, - призвали родные.

Приметы пропавшего: рост около 160 сантиметров, вес – 50-55 килограммов.

Был одет в чёрную спортивную кофту, тёмные брюки, зелёно-белые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону: 8 701 140 87 85. Контактное лицо — мать пропавшего Кульнар Курманова или 102.