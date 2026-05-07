Температура воды в Каспийском море
07.05.2026, 14:24

7 000 000 тенге за смену прописки: кто в Казахстане имеет право на выплату

Новости Казахстана

В Казахстане продолжается программа переселения из южных регионов на север страны. Участникам предлагают жилищную поддержку до 7 млн тенге и дополнительные выплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: istockphoto.com

В Казахстане растёт интерес к государственной программе переселения граждан из южных регионов в северные области. Основной стимул — возможность получить значительную финансовую поддержку на улучшение жилищных условий.

С начала 2026 года, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, в северные регионы уже переехали более 2,2 тысячи человек.

Кому доступна поддержка при переезде

Программа ориентирована на жителей трудоизбыточных регионов страны. Чаще всего в переселении участвуют граждане из:

  • Туркестанской области
  • Жамбылской области
  • Кызылординской области
  • Алматинской области
  • города Шымкента

Принимающие регионы включают:

  • Северо-Казахстанскую область
  • Костанайскую область
  • Павлодарскую область
  • Акмолинскую область
  • Восточно-Казахстанскую область
  • область Абай

До 7 млн тенге: на что можно потратить выплату

Главная мера поддержки — жилищный сертификат, размер которого может достигать примерно 7 млн тенге.

Важно, что средства имеют целевое назначение:

  • покупка жилья
  • первоначальный взнос по ипотеке

Использовать деньги на другие нужды нельзя.

Дополнительные выплаты для переселенцев

Помимо жилищного сертификата участники программы получают и другие меры поддержки.

В их числе:

  • единовременная субсидия — 70 МРП на каждого члена семьи
  • компенсация аренды жилья и коммунальных услуг сроком до 12 месяцев

Размер дополнительных выплат зависит от региона переселения (город или село) и состава семьи.

Какие специалисты нужны на севере

Северные регионы Казахстана испытывают потребность в кадрах. Особенно востребованы:

  • строители и технические специалисты
  • врачи и средний медицинский персонал
  • учителя и психологи
  • социальные работники
  • агрономы и специалисты сельского хозяйства

Итог

Программа переселения остаётся одной из ключевых мер поддержки внутренней миграции в Казахстане. Для семей, готовых сменить регион проживания, она даёт возможность получить финансовую помощь на жильё и трудоустройство. При этом выплаты строго целевые и не выдаются наличными.

