Что нужно сделать казахстанцам до 16 июля, чтобы не остаться без воды и света

В Казахстане завершается переход старых кооперативов собственников квартир (КСК) на новый формат работы. Без перерегистрации они будут ликвидированы, а управление домами перейдёт к новым структурам, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Lada.kz

В Казахстане продолжается масштабная реформа системы управления многоквартирными домами. Все действующие кооперативы собственников квартир (КСК) должны пройти обязательную перерегистрацию в новом формате. В противном случае их деятельность будет прекращена, а управление домами перейдёт к другим формам.

Почему меняется система КСК

С 17 сентября 2025 года в стране изменился правовой статус КСК. Если ранее они могли самостоятельно управлять домами, то теперь их функции пересмотрены.

Фактически произошёл переход к новой модели:

раньше КСК управлял домом самостоятельно;

теперь ключевые решения принимают сами жильцы;

КСК выполняет только сервисные и технические функции.

Таким образом, кооперативы больше не являются управляющими структурами в полном смысле этого слова.

Что такое перерегистрация КСК

Перерегистрация — это обязательный переход старых кооперативов в новый юридический формат работы.

Она касается всех КСК, созданных с 1997 года.

Без прохождения этой процедуры кооператив:

теряет законный статус;

исключается из системы управления жильём;

может быть ликвидирован через суд.

Как пройти перерегистрацию КСК

Процедура упрощена и проводится через ЦОН. Подать документы может председатель кооператива или его представитель.

Необходимый пакет включает:

заявление на перерегистрацию;

протокол инициативной группы жильцов;

квитанцию об оплате госпошлины (0,5 МРП — 2162 тенге в 2026 году).

Инициативная группа формируется самими жильцами. В неё могут войти представители минимум двух домов, утверждённые на общем собрании.

Сроки перерегистрации

Завершить процесс необходимо до 16 июля 2026 года.

На переходный период отведён один год — с момента вступления в силу изменений в закон «О жилищных отношениях» (16 июля 2025 года).

Какие формы управления домами действуют теперь

После реформы в Казахстане остаются только две законные формы управления многоквартирными домами:

ОСИ (объединение собственников имущества)

Подходит для большинства домов. Управление осуществляется через объединение жильцов.

НСУ (непосредственное совместное управление)

Применяется в домах до 36 квартир. Жильцы управляют домом самостоятельно, без создания юридического лица.

После выбора формы жильцы могут нанимать сервисные организации — бывшие КСК или управляющие компании.

Что будет, если КСК не пройдет перерегистрацию

В случае невыполнения требований закона последствия будут следующими:

жилищная инспекция обратится в суд;

кооператив будет ликвидирован;

дом временно останется без привычного управления;

назначат временную управляющую компанию.

Такая компания будет работать до момента, пока жильцы не создадут ОСИ или не выберут постоянную управляющую организацию.

Основные функции КСК

Несмотря на реформу, сервисные функции кооперативов сохраняются. В их обязанности входят:

ведение реестра собственников;

организация общих собраний;

выполнение решений жильцов;

подготовка смет и отчетов;

контроль за взносами;

заключение договоров с подрядчиками;

обслуживание инженерных систем, включая лифты и отопление;

информирование жителей.

С какими трудностями сталкивается реформа

Переход на новый формат сопровождается организационными сложностями.

Одно из ключевых требований — председатель КСК должен быть собственником жилья в обслуживаемом доме. На практике это условие часто не выполняется, что приводит к необходимости перераспределения домов между кооперативами.

По оценкам специалистов, пройти перерегистрацию смогут лишь около 20% действующих КСК, остальные, вероятно, будут переформатированы или созданы заново.

Что важно запомнить жильцам