Что нужно сделать казахстанцам до 16 июля, чтобы не остаться без воды и света

В Казахстане продолжается масштабная реформа системы управления многоквартирными домами. Все действующие кооперативы собственников квартир (КСК) должны пройти обязательную перерегистрацию в новом формате. В противном случае их деятельность будет прекращена, а управление домами перейдёт к другим формам.
С 17 сентября 2025 года в стране изменился правовой статус КСК. Если ранее они могли самостоятельно управлять домами, то теперь их функции пересмотрены.
Фактически произошёл переход к новой модели:
Таким образом, кооперативы больше не являются управляющими структурами в полном смысле этого слова.
Перерегистрация — это обязательный переход старых кооперативов в новый юридический формат работы.
Она касается всех КСК, созданных с 1997 года.
Без прохождения этой процедуры кооператив:
Процедура упрощена и проводится через ЦОН. Подать документы может председатель кооператива или его представитель.
Необходимый пакет включает:
Инициативная группа формируется самими жильцами. В неё могут войти представители минимум двух домов, утверждённые на общем собрании.
Завершить процесс необходимо до 16 июля 2026 года.
На переходный период отведён один год — с момента вступления в силу изменений в закон «О жилищных отношениях» (16 июля 2025 года).
После реформы в Казахстане остаются только две законные формы управления многоквартирными домами:
Подходит для большинства домов. Управление осуществляется через объединение жильцов.
Применяется в домах до 36 квартир. Жильцы управляют домом самостоятельно, без создания юридического лица.
После выбора формы жильцы могут нанимать сервисные организации — бывшие КСК или управляющие компании.
В случае невыполнения требований закона последствия будут следующими:
Такая компания будет работать до момента, пока жильцы не создадут ОСИ или не выберут постоянную управляющую организацию.
Несмотря на реформу, сервисные функции кооперативов сохраняются. В их обязанности входят:
Переход на новый формат сопровождается организационными сложностями.
Одно из ключевых требований — председатель КСК должен быть собственником жилья в обслуживаемом доме. На практике это условие часто не выполняется, что приводит к необходимости перераспределения домов между кооперативами.
По оценкам специалистов, пройти перерегистрацию смогут лишь около 20% действующих КСК, остальные, вероятно, будут переформатированы или созданы заново.
