Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
01.05.2026, 11:00

Что нужно сделать казахстанцам до 16 июля, чтобы не остаться без воды и света

Новости Казахстана 0 9 411

В Казахстане завершается переход старых кооперативов собственников квартир (КСК) на новый формат работы. Без перерегистрации они будут ликвидированы, а управление домами перейдёт к новым структурам, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Lada.kz

В Казахстане продолжается масштабная реформа системы управления многоквартирными домами. Все действующие кооперативы собственников квартир (КСК) должны пройти обязательную перерегистрацию в новом формате. В противном случае их деятельность будет прекращена, а управление домами перейдёт к другим формам.

Почему меняется система КСК

С 17 сентября 2025 года в стране изменился правовой статус КСК. Если ранее они могли самостоятельно управлять домами, то теперь их функции пересмотрены.

Фактически произошёл переход к новой модели:

  • раньше КСК управлял домом самостоятельно;
  • теперь ключевые решения принимают сами жильцы;
  • КСК выполняет только сервисные и технические функции.

Таким образом, кооперативы больше не являются управляющими структурами в полном смысле этого слова.

Что такое перерегистрация КСК

Перерегистрация — это обязательный переход старых кооперативов в новый юридический формат работы.

Она касается всех КСК, созданных с 1997 года.

Без прохождения этой процедуры кооператив:

  • теряет законный статус;
  • исключается из системы управления жильём;
  • может быть ликвидирован через суд.

Как пройти перерегистрацию КСК

Процедура упрощена и проводится через ЦОН. Подать документы может председатель кооператива или его представитель.

Необходимый пакет включает:

  • заявление на перерегистрацию;
  • протокол инициативной группы жильцов;
  • квитанцию об оплате госпошлины (0,5 МРП — 2162 тенге в 2026 году).

Инициативная группа формируется самими жильцами. В неё могут войти представители минимум двух домов, утверждённые на общем собрании.

Сроки перерегистрации

Завершить процесс необходимо до 16 июля 2026 года.

На переходный период отведён один год — с момента вступления в силу изменений в закон «О жилищных отношениях» (16 июля 2025 года).

Какие формы управления домами действуют теперь

После реформы в Казахстане остаются только две законные формы управления многоквартирными домами:

ОСИ (объединение собственников имущества)

Подходит для большинства домов. Управление осуществляется через объединение жильцов.

НСУ (непосредственное совместное управление)

Применяется в домах до 36 квартир. Жильцы управляют домом самостоятельно, без создания юридического лица.

После выбора формы жильцы могут нанимать сервисные организации — бывшие КСК или управляющие компании.

Что будет, если КСК не пройдет перерегистрацию

В случае невыполнения требований закона последствия будут следующими:

  • жилищная инспекция обратится в суд;
  • кооператив будет ликвидирован;
  • дом временно останется без привычного управления;
  • назначат временную управляющую компанию.

Такая компания будет работать до момента, пока жильцы не создадут ОСИ или не выберут постоянную управляющую организацию.

Основные функции КСК

Несмотря на реформу, сервисные функции кооперативов сохраняются. В их обязанности входят:

  • ведение реестра собственников;
  • организация общих собраний;
  • выполнение решений жильцов;
  • подготовка смет и отчетов;
  • контроль за взносами;
  • заключение договоров с подрядчиками;
  • обслуживание инженерных систем, включая лифты и отопление;
  • информирование жителей.

С какими трудностями сталкивается реформа

Переход на новый формат сопровождается организационными сложностями.

Одно из ключевых требований — председатель КСК должен быть собственником жилья в обслуживаемом доме. На практике это условие часто не выполняется, что приводит к необходимости перераспределения домов между кооперативами.

По оценкам специалистов, пройти перерегистрацию смогут лишь около 20% действующих КСК, остальные, вероятно, будут переформатированы или созданы заново.

Что важно запомнить жильцам

  • КСК больше не являются управляющими структурами — их роль ограничена сервисом.
  • До 16 июля 2026 года все действующие кооперативы обязаны пройти перерегистрацию.
  • Без этого они будут ликвидированы, а управление домами перейдёт к ОСИ, НСУ или временным компаниям.
  • Решения по управлению теперь принимаются жильцами на общих собраниях.
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь