С 1 мая в Казахстане меняются тарифы мобильной связи, интернета и телевидения

С мая 2026 года ведущие телекоммуникационные операторы Казахстана — Kcell, activ, Beeline и «Казахтелеком» — внедряют масштабные изменения в сетке тарифных планов. Абонентов ожидает пересмотр стоимости домашнего интернета, завершение популярных 5G-акций и обновление спортивного ТВ-контента, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Activ и Kcell: Конец эры бесплатного 5G и новые условия роуминга

Май станет месяцем трансформации для пользователей брендов activ и Kcell. Основное внимание приковано к высокоскоростному интернету и услугам для путешественников.

Отмена безлимита на 5G

С 1 мая 2026 года на популярном тарифном плане «Пайда» официально прекращает действие акция «Безлимит в 5G». Теперь трафик в сетях пятого поколения будет расходоваться из основного пакета гигабайтов. Чтобы сохранить неограниченный доступ, оператор предлагает:

Переход на премиальные тарифы (линейка «Лучше» за 6990/9990 ₸ или «Семейный»).

Подключение отдельной услуги «Безлимит+» за 3 890 ₸/мес.

Роуминг и развлечения

С 18 мая изменятся условия в международном роуминге (пакеты Atlas+ и «Голосовой»). Оператор обещает расширить географию стран и увеличить объем включенных минут, однако предупреждает о «корректировке» стоимости. Кроме того, с 28 мая подписка на музыкальный сервис mobi Music подорожает до 1 290 ₸/мес.

Beeline: Подорожание «Интернета Дома» и изменения в кешбэке

Оператор Beeline фокусируется на обновлении инфраструктуры, что неизбежно ведет к росту цен на фиксированную связь.

Рост тарифов на домашний интернет

С 1 мая 2026 года стоимость ряда планов «Интернет Дома» будет увеличена. Представители компании связывают это с глобальной инфляцией, удорожанием сетевого оборудования и необходимостью инвестиций в развитие покрытия.

Позитивный момент: Акции на безлимитный 4G («4G Plus») продлены до конца 2026 года, что позволит мобильным пользователям частично компенсировать затраты.

Бонусная программа

Акция с фиксированным кешбэком S! бонусами завершается 30 апреля. Все оплаты, произведенные после этой даты, будут приносить лишь стандартный 1% возврата. Накопленные ранее баллы не сгорят — их можно использовать для оплаты услуг.

Казахтелеком: Реформа спортивного вещания и ТВ-пакетов

Главный провайдер страны пересматривает наполнение пакетов телевещания, делая упор на монетизацию спортивного контента.

Ключевые изменения с конца апреля 2026 года:

Выделение спорта: Запускается новый пакет Sport+ за 1 290 ₸/мес . В него перекочуют топовые каналы (Setanta, KHL, Q League), которые ранее были доступны в базовых наборах.

Обновление каналов: В пакете TV+ Super появится SetantaSports KZ+ HD, однако с 30 апреля прекращается вещание популярного канала History HD из-за завершения контракта с правообладателем.

Итоговая таблица изменений (Май 2026)

Оператор Что изменится Дата activ Отмена безлимитного 5G на ТП «Пайда» 1 мая Beeline Повышение цен на «Интернет Дома» 1 мая Kcell / activ Обновление тарифов в роуминге 18 мая Казахтелеком Запуск платного пакета Sport+ 27 апреля Kcell / activ Подорожание mobi Music (1 290 ₸) 28 мая