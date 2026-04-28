С 1 мая в Казахстане меняются тарифы мобильной связи, интернета и телевидения

Новости Казахстана

С мая 2026 года ведущие телекоммуникационные операторы Казахстана — Kcell, activ, Beeline и «Казахтелеком» — внедряют масштабные изменения в сетке тарифных планов. Абонентов ожидает пересмотр стоимости домашнего интернета, завершение популярных 5G-акций и обновление спортивного ТВ-контента, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото - Caravan.kz
Activ и Kcell: Конец эры бесплатного 5G и новые условия роуминга

Май станет месяцем трансформации для пользователей брендов activ и Kcell. Основное внимание приковано к высокоскоростному интернету и услугам для путешественников.

Отмена безлимита на 5G

С 1 мая 2026 года на популярном тарифном плане «Пайда» официально прекращает действие акция «Безлимит в 5G». Теперь трафик в сетях пятого поколения будет расходоваться из основного пакета гигабайтов. Чтобы сохранить неограниченный доступ, оператор предлагает:

  • Переход на премиальные тарифы (линейка «Лучше» за 6990/9990 ₸ или «Семейный»).

  • Подключение отдельной услуги «Безлимит+» за 3 890 ₸/мес.

Роуминг и развлечения

С 18 мая изменятся условия в международном роуминге (пакеты Atlas+ и «Голосовой»). Оператор обещает расширить географию стран и увеличить объем включенных минут, однако предупреждает о «корректировке» стоимости. Кроме того, с 28 мая подписка на музыкальный сервис mobi Music подорожает до 1 290 ₸/мес.

Beeline: Подорожание «Интернета Дома» и изменения в кешбэке

Оператор Beeline фокусируется на обновлении инфраструктуры, что неизбежно ведет к росту цен на фиксированную связь.

Рост тарифов на домашний интернет

С 1 мая 2026 года стоимость ряда планов «Интернет Дома» будет увеличена. Представители компании связывают это с глобальной инфляцией, удорожанием сетевого оборудования и необходимостью инвестиций в развитие покрытия.

  • Позитивный момент: Акции на безлимитный 4G («4G Plus») продлены до конца 2026 года, что позволит мобильным пользователям частично компенсировать затраты.

Бонусная программа

Акция с фиксированным кешбэком S! бонусами завершается 30 апреля. Все оплаты, произведенные после этой даты, будут приносить лишь стандартный 1% возврата. Накопленные ранее баллы не сгорят — их можно использовать для оплаты услуг.

Казахтелеком: Реформа спортивного вещания и ТВ-пакетов

Главный провайдер страны пересматривает наполнение пакетов телевещания, делая упор на монетизацию спортивного контента.

Ключевые изменения с конца апреля 2026 года:

  • Выделение спорта: Запускается новый пакет Sport+ за 1 290 ₸/мес. В него перекочуют топовые каналы (Setanta, KHL, Q League), которые ранее были доступны в базовых наборах.

  • Обновление каналов: В пакете TV+ Super появится SetantaSports KZ+ HD, однако с 30 апреля прекращается вещание популярного канала History HD из-за завершения контракта с правообладателем.

Итоговая таблица изменений (Май 2026)

Оператор Что изменится Дата
activ Отмена безлимитного 5G на ТП «Пайда» 1 мая
Beeline Повышение цен на «Интернет Дома» 1 мая
Kcell / activ Обновление тарифов в роуминге 18 мая
Казахтелеком Запуск платного пакета Sport+ 27 апреля
Kcell / activ Подорожание mobi Music (1 290 ₸) 28 мая

Важно: Абонентам рекомендуется проверить свои текущие подписки и остатки на балансе до наступления расчетного периода в мае, чтобы избежать внезапного отключения услуг из-за нехватки средств для новой абонентской платы.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь