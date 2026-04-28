С 1 мая в Казахстане меняются тарифы мобильной связи, интернета и телевидения

С мая 2026 года ведущие телекоммуникационные операторы Казахстана — Kcell, activ, Beeline и «Казахтелеком» — внедряют масштабные изменения в сетке тарифных планов. Абонентов ожидает пересмотр стоимости домашнего интернета, завершение популярных 5G-акций и обновление спортивного ТВ-контента, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Май станет месяцем трансформации для пользователей брендов activ и Kcell. Основное внимание приковано к высокоскоростному интернету и услугам для путешественников.
С 1 мая 2026 года на популярном тарифном плане «Пайда» официально прекращает действие акция «Безлимит в 5G». Теперь трафик в сетях пятого поколения будет расходоваться из основного пакета гигабайтов. Чтобы сохранить неограниченный доступ, оператор предлагает:
Переход на премиальные тарифы (линейка «Лучше» за 6990/9990 ₸ или «Семейный»).
Подключение отдельной услуги «Безлимит+» за 3 890 ₸/мес.
С 18 мая изменятся условия в международном роуминге (пакеты Atlas+ и «Голосовой»). Оператор обещает расширить географию стран и увеличить объем включенных минут, однако предупреждает о «корректировке» стоимости. Кроме того, с 28 мая подписка на музыкальный сервис mobi Music подорожает до 1 290 ₸/мес.
Оператор Beeline фокусируется на обновлении инфраструктуры, что неизбежно ведет к росту цен на фиксированную связь.
С 1 мая 2026 года стоимость ряда планов «Интернет Дома» будет увеличена. Представители компании связывают это с глобальной инфляцией, удорожанием сетевого оборудования и необходимостью инвестиций в развитие покрытия.
Позитивный момент: Акции на безлимитный 4G («4G Plus») продлены до конца 2026 года, что позволит мобильным пользователям частично компенсировать затраты.
Акция с фиксированным кешбэком S! бонусами завершается 30 апреля. Все оплаты, произведенные после этой даты, будут приносить лишь стандартный 1% возврата. Накопленные ранее баллы не сгорят — их можно использовать для оплаты услуг.
Главный провайдер страны пересматривает наполнение пакетов телевещания, делая упор на монетизацию спортивного контента.
Ключевые изменения с конца апреля 2026 года:
Выделение спорта: Запускается новый пакет Sport+ за 1 290 ₸/мес. В него перекочуют топовые каналы (Setanta, KHL, Q League), которые ранее были доступны в базовых наборах.
Обновление каналов: В пакете TV+ Super появится SetantaSports KZ+ HD, однако с 30 апреля прекращается вещание популярного канала History HD из-за завершения контракта с правообладателем.
|Оператор
|Что изменится
|Дата
|activ
|Отмена безлимитного 5G на ТП «Пайда»
|1 мая
|Beeline
|Повышение цен на «Интернет Дома»
|1 мая
|Kcell / activ
|Обновление тарифов в роуминге
|18 мая
|Казахтелеком
|Запуск платного пакета Sport+
|27 апреля
|Kcell / activ
|Подорожание mobi Music (1 290 ₸)
|28 мая
Важно: Абонентам рекомендуется проверить свои текущие подписки и остатки на балансе до наступления расчетного периода в мае, чтобы избежать внезапного отключения услуг из-за нехватки средств для новой абонентской платы.
Комментарии0 комментарий(ев)