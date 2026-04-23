Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
23.04.2026, 10:56

40 лет стажа и на покой: новые правила в Казахстане могут утвердить уже в мае

Новости Казахстана 0 1 761

В Казахстане рассматривается возможность введения выхода на пенсию по стажу. В Министерстве труда сообщили, что окончательное решение по инициативе может быть принято уже в мае, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform. 

Фото: kadry.mcfr.kz
Фото: kadry.mcfr.kz

В Казахстане обсуждается инициатива, которая может существенно изменить действующую пенсионную систему. Речь идет о предложении разрешить гражданам выходить на пенсию не только по возрасту, но и по трудовому стажу. В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что вопрос находится на стадии детального рассмотрения.

Идея предполагает, что при наличии длительного трудового стажа граждане смогут выйти на пенсию раньше установленного возрастного порога.

Инициатива о 40 годах стажа

Автором предложения выступил сенатор Амангельды Нугманов. Согласно его инициативе, казахстанцы смогут оформлять пенсию при наличии 40 лет трудового стажа.

Данная модель предполагает учет продолжительности трудовой деятельности как ключевого критерия для выхода на пенсию, что может стать альтернативой действующей возрастной системе.

Позиция Министерства труда

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил, что инициатива уже направлена на экспертную проработку.

По его словам, предложение проходит комплексное изучение с привлечением профильных специалистов и подведомственных организаций.

— Сейчас мы внимательно изучили инициативу и направили ее нашим экспертам и подведомственным организациям для анализа и подготовки предложений, — отметил министр на брифинге в Правительстве.

Рабочая группа и сроки решения

Для рассмотрения инициативы в ведомстве создана специальная рабочая группа. В ее рамках планируется обсудить не только выход на пенсию по стажу, но и другие возможные реформы пенсионной системы.

Среди них:

  • пенсионная модель «4+1», предложенная ЕНПФ;
  • возможное внедрение страховой пенсии по инициативе Государственного фонда социального страхования.

По словам министра, рабочая группа начнет заседания в мае и будет работать на постоянной основе.

— До конца мая нам необходимо определиться с одним из проектов, — подчеркнул Ертаев.

Когда примут решение

Окончательное решение по возможному введению выхода на пенсию по стажу может быть принято уже в мае. В настоящее время рассматриваются различные сценарии реформирования пенсионной системы с учетом демографических и экономических факторов.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь