© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.03.2026, 09:37

Названа стоимость новой национальности в Казахстане

Новости Казахстана

В Казахстане граждане могут менять национальность в официальных документах абсолютно бесплатно — за исключением расходов на оформление новых документов. Об этом сообщили в Комитете миграционной службы МВД РК в ответ на официальный запрос ИА «NewTimes.kz». Государственная пошлина за сам факт изменения национальности законом не предусмотрена, что делает эту процедуру доступной каждому, кто решит скорректировать запись о своей принадлежности, передает Lada.kz.

Фото: life09.kz
Фото: life09.kz

Национальность — вопрос добровольный

Комитет миграционной службы напомнил, что Конституция Республики Казахстан гарантирует гражданам право указывать или не указывать свою национальность. Графа в паспорте и удостоверении личности, где указывается национальность, заполняется исключительно по желанию владельца документа. Таким образом, внесение или изменение данных о национальности носит добровольный характер и не влияет на права и обязанности гражданина.

Как формируется запись о национальности

Первоначальная запись о национальности в документах формируется на основе данных о национальности родителей. Если родители имеют разные национальности, гражданин вправе выбрать национальность одного из них — отца или матери. В дальнейшем изменить запись можно только на национальность другого родителя.

Особый порядок действует для людей, насильственно переселённых в Казахстан в период политических репрессий. Для таких граждан изменение национальности возможно только при наличии документов о реабилитации или официального решения суда.

Пошаговая процедура изменения

Для внесения изменений гражданину необходимо подать письменное заявление в миграционную службу по месту жительства. К заявлению прикладывается свидетельство о рождении, а при необходимости — справка о реабилитации или судебное решение. После проверки документов заключение об изменении национальности выносится в течение двух рабочих дней.

Сколько стоит оформление документов

Хотя сама смена национальности не облагается госпошлиной, для обновления документов органы внутренних дел изготавливают новый паспорт или удостоверение личности, стоимость которого зависит от типа документа:

  • Паспорт на 36 страниц обходится примерно в 8 МРП (около 34,6–35 тыс. тенге в 2026 году);
  • Паспорт на 48 страниц — около 12 МРП (около 51,9 тыс. тенге);
  • Удостоверение личности — примерно 0,2 МРП (около 865 тенге).

Если паспорт подлежит замене по другим причинам — истёк срок действия, изменены фамилия, имя или отчество — пошлина за оформление нового документа взимается отдельно. Однако отдельной платы именно за изменение национальности законодательством не предусмотрено.

Вывод

Таким образом, в Казахстане изменить национальность — это не вопрос финансовых затрат, а исключительно воля гражданина. Процедура проста и прозрачна, что позволяет каждому гражданину корректно отражать свою идентичность в официальных документах без дополнительных налогов или бюрократических барьеров.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь