Названа стоимость новой национальности в Казахстане

В Казахстане граждане могут менять национальность в официальных документах абсолютно бесплатно — за исключением расходов на оформление новых документов. Об этом сообщили в Комитете миграционной службы МВД РК в ответ на официальный запрос ИА «NewTimes.kz». Государственная пошлина за сам факт изменения национальности законом не предусмотрена, что делает эту процедуру доступной каждому, кто решит скорректировать запись о своей принадлежности, передает Lada.kz.
Комитет миграционной службы напомнил, что Конституция Республики Казахстан гарантирует гражданам право указывать или не указывать свою национальность. Графа в паспорте и удостоверении личности, где указывается национальность, заполняется исключительно по желанию владельца документа. Таким образом, внесение или изменение данных о национальности носит добровольный характер и не влияет на права и обязанности гражданина.
Первоначальная запись о национальности в документах формируется на основе данных о национальности родителей. Если родители имеют разные национальности, гражданин вправе выбрать национальность одного из них — отца или матери. В дальнейшем изменить запись можно только на национальность другого родителя.
Особый порядок действует для людей, насильственно переселённых в Казахстан в период политических репрессий. Для таких граждан изменение национальности возможно только при наличии документов о реабилитации или официального решения суда.
Для внесения изменений гражданину необходимо подать письменное заявление в миграционную службу по месту жительства. К заявлению прикладывается свидетельство о рождении, а при необходимости — справка о реабилитации или судебное решение. После проверки документов заключение об изменении национальности выносится в течение двух рабочих дней.
Хотя сама смена национальности не облагается госпошлиной, для обновления документов органы внутренних дел изготавливают новый паспорт или удостоверение личности, стоимость которого зависит от типа документа:
Если паспорт подлежит замене по другим причинам — истёк срок действия, изменены фамилия, имя или отчество — пошлина за оформление нового документа взимается отдельно. Однако отдельной платы именно за изменение национальности законодательством не предусмотрено.
Таким образом, в Казахстане изменить национальность — это не вопрос финансовых затрат, а исключительно воля гражданина. Процедура проста и прозрачна, что позволяет каждому гражданину корректно отражать свою идентичность в официальных документах без дополнительных налогов или бюрократических барьеров.
