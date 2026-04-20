В Казахстане вводят жесткий запрет на прописку: кому придется выселять лишних

В Казахстане намерены ликвидировать практику фиктивной прописки в «резиновых» квартирах. МВД предложило масштабировать опыт Астаны на всю страну, запретив регистрацию новых жильцов, если на каждого из них приходится менее 15 м² площади, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Новые правила регистрации могут стать общенациональными

В Казахстане обсуждается введение единой нормы регистрации граждан по месту жительства — не менее 15 квадратных метров на одного человека. Сейчас такое ограничение действует только в столице, однако МВД предлагает распространить его на все регионы страны.

Вопрос был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова. Основное внимание уделили ситуации с миграцией и проблеме фиктивной регистрации.

Борьба с фиктивной пропиской

По данным государственных органов, одной из наиболее острых проблем остается массовая фиктивная регистрация граждан в квартирах. Власти считают, что действующие механизмы требуют усиления контроля, включая право отказа в регистрации в случаях, когда нарушаются установленные нормы площади.

В правительстве отметили, что ежегодно выявляется около 8 тысяч владельцев жилья, которые оформляют фиктивную прописку на посторонних лиц.

Таким образом, предлагаемые меры направлены на снижение подобных схем и усиление контроля за миграционным учетом населения.

Расширение практики, действующей в Астане

Сейчас правило о минимальной площади жилья применяется только в столице. Согласно действующим нормам, регистрация невозможна, если на одного человека приходится менее 15 квадратных метров жилой площади.

Власти предлагают внедрить аналогичный подход и в других регионах страны, чтобы унифицировать правила и исключить различия между территориями.

При этом уточняется, что ограничения не будут распространяться на членов одной семьи, что должно сохранить баланс между контролем и социальными гарантиями.

Проблема «резиновых» и барачных домов

Отдельное внимание на заседании уделили так называемым «резиновым квартирам» и барачно-съемному жилью. Речь идет о домах, которые формально зарегистрированы как жилые, однако фактически используются как массовые общежития для сдачи в аренду.

По данным властей, такие объекты нередко становятся частью теневого рынка аренды и используются для обхода миграционных правил.

Поручения местным властям

По итогам обсуждения акиматам регионов поручено провести проверку объектов барачного типа, которые используются для аренды жилья. Также планируется ревизия регистрационных кодов недвижимости, чтобы выявить несоответствия между формальным статусом объектов и их фактическим использованием.

Власти подчеркивают, что данные меры направлены на наведение порядка в сфере регистрации и усиление контроля за миграционными процессами в стране.