18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.04.2026, 15:35

В Казахстане вводят жесткий запрет на прописку: кому придется выселять лишних

Новости Казахстана 0 1 098

В Казахстане намерены ликвидировать практику фиктивной прописки в «резиновых» квартирах. МВД предложило масштабировать опыт Астаны на всю страну, запретив регистрацию новых жильцов, если на каждого из них приходится менее 15 м² площади, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые правила регистрации могут стать общенациональными

В Казахстане обсуждается введение единой нормы регистрации граждан по месту жительства — не менее 15 квадратных метров на одного человека. Сейчас такое ограничение действует только в столице, однако МВД предлагает распространить его на все регионы страны.

Вопрос был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова. Основное внимание уделили ситуации с миграцией и проблеме фиктивной регистрации.

Борьба с фиктивной пропиской

По данным государственных органов, одной из наиболее острых проблем остается массовая фиктивная регистрация граждан в квартирах. Власти считают, что действующие механизмы требуют усиления контроля, включая право отказа в регистрации в случаях, когда нарушаются установленные нормы площади.

В правительстве отметили, что ежегодно выявляется около 8 тысяч владельцев жилья, которые оформляют фиктивную прописку на посторонних лиц.

Таким образом, предлагаемые меры направлены на снижение подобных схем и усиление контроля за миграционным учетом населения.

Расширение практики, действующей в Астане

Сейчас правило о минимальной площади жилья применяется только в столице. Согласно действующим нормам, регистрация невозможна, если на одного человека приходится менее 15 квадратных метров жилой площади.

Власти предлагают внедрить аналогичный подход и в других регионах страны, чтобы унифицировать правила и исключить различия между территориями.

При этом уточняется, что ограничения не будут распространяться на членов одной семьи, что должно сохранить баланс между контролем и социальными гарантиями.

Проблема «резиновых» и барачных домов

Отдельное внимание на заседании уделили так называемым «резиновым квартирам» и барачно-съемному жилью. Речь идет о домах, которые формально зарегистрированы как жилые, однако фактически используются как массовые общежития для сдачи в аренду.

По данным властей, такие объекты нередко становятся частью теневого рынка аренды и используются для обхода миграционных правил.

Поручения местным властям

По итогам обсуждения акиматам регионов поручено провести проверку объектов барачного типа, которые используются для аренды жилья. Также планируется ревизия регистрационных кодов недвижимости, чтобы выявить несоответствия между формальным статусом объектов и их фактическим использованием.

Власти подчеркивают, что данные меры направлены на наведение порядка в сфере регистрации и усиление контроля за миграционными процессами в стране.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь