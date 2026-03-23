Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банк

Kaspi.kz актуализировал условия переводов на карты других банков, и для части клиентов стоимость таких операций теперь зависит не только от суммы перевода, но и от статуса поступлений на карту. Обновленные данные, актуальные на март 2026 года, касаются как переводов внутри Казахстана, так и международных отправлений, сообщает Lada.kz.

Изменения затрагивают прежде всего переводы с Kaspi Gold на карты других банков. При этом базовые условия внутри самой экосистемы Kaspi остались прежними: переводы между собственными счетами, а также отправка средств с одной карты Kaspi Gold на другую по-прежнему не облагаются комиссией. Не изменился и подход к зачислению средств с карт других банков на Kaspi Gold — со стороны Kaspi такая операция остается бесплатной, хотя комиссия может удерживаться банком-отправителем.

Сколько теперь стоит перевод на карту другого банка в Казахстане

Если клиент переводит деньги с Kaspi Gold на карту другого банка внутри Казахстана, применяется комиссия в размере 0,95% от суммы перевода. Однако банк установил минимальный порог — не менее 200 тенге за одну операцию. Это означает, что даже при небольшой сумме отправки комиссия не может быть ниже этой отметки.

Вместе с тем для части пользователей действует более выгодный тариф. Речь идет о клиентах, на карту Kaspi Gold которых поступает доход. Для них комиссия за перевод в другой банк составляет фиксированные 149 тенге. Такое условие выглядит заметно выгоднее стандартной процентной ставки, особенно если речь идет о переводах на крупные суммы.

Важно, что льготный тариф предоставляется не всем автоматически. Он распространяется на случаи, когда на Kaspi Gold зачисляется зарплата, командировочные выплаты или оплата по договору гражданско-правового характера. Иными словами, банк выделяет отдельную категорию клиентов, для которых межбанковские переводы становятся дешевле при наличии подтвержденных регулярных поступлений.

Какие переводы внутри Kaspi остаются бесплатными

На фоне обновленных комиссий Kaspi сохраняет бесплатный режим для целого ряда привычных операций. Как и прежде, без комиссии можно переводить деньги между собственными счетами внутри банка. Также ничего не нужно платить за переводы между картами Kaspi Gold.

Еще одна важная деталь касается пополнения Kaspi Gold с карт других банков. Для клиента Kaspi такая операция остается бесплатной, однако окончательная стоимость может зависеть от условий банка, с карты которого отправляются деньги. Поэтому при переводе средств в сторону Kaspi пользователям по-прежнему стоит учитывать не только тарифы получателя, но и правила банка-отправителя.

Международные переводы тоже идут с комиссией

Отдельно банк уточнил условия переводов с Kaspi Gold на карты иностранных банков. Для таких операций также действует комиссия 0,95% от суммы перевода, но не менее 200 тенге. То есть в международном сегменте тарифная логика фактически совпадает с базовыми условиями переводов на карты других банков в Казахстане.

Однако здесь появляется дополнительный фактор, который не зависит напрямую от самого Kaspi. Возможность международного перевода определяется еще и правилами платежных систем Visa и Mastercard. Из-за действующих ограничений переводы в отдельные страны могут быть недоступны. Поэтому даже при наличии средств и соблюдении тарифных условий операция не всегда может быть проведена технически.

Почему перевод может не пройти

Kaspi обращает внимание и на лимиты, которые применяются к переводам на карты других банков. Они устанавливаются международными платежными системами и могут стать причиной отказа в операции. Если отправить деньги не получается, проблема может быть связана не с ошибкой приложения или карты, а с превышением допустимого порога.

На данный момент действуют ограничения до 2 500 долларов США за одну операцию и до 10 000 долларов в месяц. Если клиент выходит за эти рамки, перевод может быть отклонен. В таком случае банк рекомендует воспользоваться другой картой либо подождать следующего дня или нового расчетного месяца, когда лимит будет обновлен.

Эти ограничения особенно важны для тех, кто регулярно отправляет крупные суммы, в том числе за рубеж. На практике это означает, что даже при прозрачной комиссии и достаточном балансе сама возможность перевода зависит еще и от системных лимитов.

Что делать, если деньги списались, но не поступили

В Kaspi отдельно поясняют ситуацию, которая вызывает наибольшее беспокойство у пользователей: деньги были списаны с карты, но получатель их сразу не увидел. Банк подчеркивает, что такая задержка не всегда означает сбой или ошибочную операцию.

Срок зачисления зависит от банка-получателя и его внутренних процедур обработки перевода. В одних случаях деньги поступают за несколько минут, в других ожидание может занять до трех рабочих дней. Таким образом, пользователям советуют учитывать не только момент списания, но и возможное время обработки операции на стороне другого банка.

Что еще нового у Kaspi.kz

Помимо обновления информации о комиссиях, Kaspi.kz продолжает расширять перечень цифровых сервисов. В приложении появился новый инструмент, позволяющий менять техпаспорт автомобиля. Этот сервис был разработан совместно с Министерством внутренних дел, Информационно-производственным центром МВД и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.

Кроме того, компания представила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год. В отчетности отмечено сохранение двузначных темпов роста по ключевым направлениям бизнеса. Одновременно Kaspi обозначил дальнейшие планы по развитию своего турецкого актива, что указывает на сохранение стратегического интереса к международному направлению.

Еще одним новшеством стал запуск сервиса «Доверенный контакт». Он ориентирован на дополнительную защиту от телефонного и интернет-мошенничества. С помощью этого инструмента дети могут отслеживать подозрительные финансовые действия родителей и при необходимости оперативно вмешаться, чтобы предотвратить возможную потерю денег.

Что в итоге изменилось для клиентов

Обновленные условия показывают, что Kaspi.kz сохраняет бесплатные переводы внутри собственной системы, но за отправку денег в другие банки по-прежнему взимается комиссия. Базовый тариф составляет 0,95% от суммы, минимум 200 тенге, тогда как для клиентов с поступающим доходом на Kaspi Gold предусмотрена льготная фиксированная комиссия в 149 тенге.

Фактически банк делает межбанковские переводы более выгодными для тех пользователей, которые используют карту Kaspi Gold как основную для получения доходов. Для остальных же клиентов стоимость перевода остается привязанной к сумме операции и минимальному порогу. На фоне роста роли мобильных банковских сервисов именно такие детали тарифов становятся все более важными, поскольку напрямую влияют на повседневные финансовые привычки казахстанцев.