18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.04.2026, 16:55

В Актау начали подготовку к реконструкции набережной

Общество | Ольга Максимова

В областном центре собираются благоустроить порядка 4 км набережной. Рабочие приступили к первому этапу проекта. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау, передаёт Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

Проект по реконструкции и благоустройству набережного пространства Актау реализуют за счёт социальных обязательств недропользователей. В его рамках предусмотрено развитие пляжной зоны общей протяжённостью порядка 4 километров - запланировано строительство пирсов, обустройство зон отдыха вдоль побережья, прокладка пешеходных дорожек, установка лестниц и пандусов, скамеек и урн, возведение теневых беседок, а также размещение современных архитектурных элементов.

На первом этапе проекта запланировано благоустройство участка протяжённостью 1,5 километра - от инсталляции «I Love You Aktau» до скальной тропы. Подготовка уже началась, включая мобилизацию специализированной техники и трудовых ресурсов для начала строительства.

На втором этапе планируется проведение реконструкции территории от микрорайона «Самал» до 7А микрорайона (в районе инсталляции «I Love You Aktau»).

«Городской отдел строительства Актау просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ», - обратились к горожанам в городской администрации.

Эскизы проекта в акимате пообещали предоставить позже, после окончательной доработки.

Напомним, ранее руководитель управления строительства Айдос Хамиев рассказал о проектах, которые планируется реализовать за счет социальных обязательств недропользователей.

 

66
9
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
TANKIST
Сделают и всë в скором времени затопит. Море вернется еще в большем колличестве воды. Забыли про старую дорогу на базы отдыха?
14.04.2026, 14:19
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь