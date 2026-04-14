В Актау начали подготовку к реконструкции набережной

В областном центре собираются благоустроить порядка 4 км набережной. Рабочие приступили к первому этапу проекта. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау, передаёт Lada.kz .

Проект по реконструкции и благоустройству набережного пространства Актау реализуют за счёт социальных обязательств недропользователей. В его рамках предусмотрено развитие пляжной зоны общей протяжённостью порядка 4 километров - запланировано строительство пирсов, обустройство зон отдыха вдоль побережья, прокладка пешеходных дорожек, установка лестниц и пандусов, скамеек и урн, возведение теневых беседок, а также размещение современных архитектурных элементов.

На первом этапе проекта запланировано благоустройство участка протяжённостью 1,5 километра - от инсталляции «I Love You Aktau» до скальной тропы. Подготовка уже началась, включая мобилизацию специализированной техники и трудовых ресурсов для начала строительства.

На втором этапе планируется проведение реконструкции территории от микрорайона «Самал» до 7А микрорайона (в районе инсталляции «I Love You Aktau»).

«Городской отдел строительства Актау просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ», - обратились к горожанам в городской администрации.

Эскизы проекта в акимате пообещали предоставить позже, после окончательной доработки.

