Какой будет новая набережная в Актау: чиновники поделились эскизами проекта

В пресс-службе Актауского городского акимата продемонстрировали эскизы будущей набережной, которую планируют обустроить в областном центре. Судя по опубликованным визуализациям, проект предусматривает современное общественное пространство с прогулочными зонами, озеленением и местами для отдыха у моря, передает Lada.kz .

Эскиз проекта. Предоставлен пресс-службой Актауского городского акимата

На представленных изображениях можно увидеть широкие пешеходные аллеи, смотровые площадки, зоны отдыха, современное освещение и элементы благоустройства. В проекте также предусмотрены малые архитектурные формы и пространства для прогулок жителей и туристов.

В акимате отмечают, что развитие прибрежной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений благоустройства города. Новая набережная должна стать не только местом отдыха для жителей Актау, но и дополнительной туристической точкой притяжения.

Напомним, обновление набережной производится за счет спонсорских средств компании NCOC.

Общая протяженность обновленной набережной составит около 4,5 километров.