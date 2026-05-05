Ротация ватерклозетов в Актау: на набережной установили новый общественный туалет

В Актау установили новый туалет на набережной взамен простоявшего там относительно «свежего» санузла, передаёт Lada.kz .

Фото акимата Актау

Новый санитарный объект капсульного типа на набережной 14 микрорайона установлен за счёт средств частного инвестора.

Туалетный комплекс изготовлен по специальному заказу и доставлен из Китая. Он включает 5 туалетных кабин (две мужские, две женские и одну для людей с ограниченными возможностями), а также два санитарных узла.

Ввести его в эксплуатацию обещают уже на следующей неделе.

«Сейчас ведутся технические подготовительные работы. В дальнейшем территория вокруг объекта будет благоустроена за счёт собственных средств», - отметил Еркин Алжанов, основатель ТОО «Qaz Smart Solutions».

Он сообщил, что в рамках социального проекта рядом с объектом предусмотрено открытие кофейни.

Ранее функционировавший общественный туалет в ближайшее время планируется перенести на другую территорию. Как сообщили в акимате Актау, в городе функционируют 12 общественных туалетов, из которых пять являются модульными, остальные - стационарными.

Власти заверили, что все общественные туалеты на территории города работают в соответствии с установленным графиком.

«Понедельник - санитарный день, в остальные дни недели при благоприятных погодных условиях объекты работают с 09:00 до 24:00».

Жители недоумевают – для чего нужна была эта «рокировка», не лучше ли было наладить работу уже существующих туалетов? Уже несколько лет актаусцы жалуются на общественные санузлы – некоторые из них не работали, в том числе расположенные в самых популярных для прогулок локациях областного центра. Толком не функционировал и туалет на набережной 14 микрорайона, который теперь демонтировали.