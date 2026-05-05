Ротация ватерклозетов в Актау: на набережной установили новый общественный туалет

В Актау установили новый туалет на набережной взамен простоявшего там относительно «свежего» санузла, передаёт Lada.kz.
Новый санитарный объект капсульного типа на набережной 14 микрорайона установлен за счёт средств частного инвестора.
Туалетный комплекс изготовлен по специальному заказу и доставлен из Китая. Он включает 5 туалетных кабин (две мужские, две женские и одну для людей с ограниченными возможностями), а также два санитарных узла.
Ввести его в эксплуатацию обещают уже на следующей неделе.
«Сейчас ведутся технические подготовительные работы. В дальнейшем территория вокруг объекта будет благоустроена за счёт собственных средств», - отметил Еркин Алжанов, основатель ТОО «Qaz Smart Solutions».
Он сообщил, что в рамках социального проекта рядом с объектом предусмотрено открытие кофейни.
Ранее функционировавший общественный туалет в ближайшее время планируется перенести на другую территорию. Как сообщили в акимате Актау, в городе функционируют 12 общественных туалетов, из которых пять являются модульными, остальные - стационарными.
Власти заверили, что все общественные туалеты на территории города работают в соответствии с установленным графиком.
«Понедельник - санитарный день, в остальные дни недели при благоприятных погодных условиях объекты работают с 09:00 до 24:00».
Жители недоумевают – для чего нужна была эта «рокировка», не лучше ли было наладить работу уже существующих туалетов? Уже несколько лет актаусцы жалуются на общественные санузлы – некоторые из них не работали, в том числе расположенные в самых популярных для прогулок локациях областного центра. Толком не функционировал и туалет на набережной 14 микрорайона, который теперь демонтировали.
Комментарии4 комментарий(ев)