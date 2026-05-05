18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.01
543.55
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.05.2026, 18:44

Ротация ватерклозетов в Актау: на набережной установили новый общественный туалет

Общество 0 2 484 Ольга Максимова

В Актау установили новый туалет на набережной взамен простоявшего там относительно «свежего» санузла, передаёт Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

Новый санитарный объект капсульного типа на набережной 14 микрорайона установлен за счёт средств частного инвестора.

Туалетный комплекс изготовлен по специальному заказу и доставлен из Китая. Он включает 5 туалетных кабин (две мужские, две женские и одну для людей с ограниченными возможностями), а также два санитарных узла.

Ввести его в эксплуатацию обещают уже на следующей неделе.

«Сейчас ведутся технические подготовительные работы. В дальнейшем территория вокруг объекта будет благоустроена за счёт собственных средств», - отметил Еркин Алжанов, основатель ТОО «Qaz Smart Solutions».

Он сообщил, что в рамках социального проекта рядом с объектом предусмотрено открытие кофейни.

Ранее функционировавший общественный туалет в ближайшее время планируется перенести на другую территорию. Как сообщили в акимате Актау, в городе функционируют 12 общественных туалетов, из которых пять являются модульными, остальные - стационарными.

Власти заверили, что все общественные туалеты на территории города работают в соответствии с установленным графиком.

«Понедельник - санитарный день, в остальные дни недели при благоприятных погодных условиях объекты работают с 09:00 до 24:00».

Жители недоумевают – для чего нужна была эта «рокировка», не лучше ли было наладить работу уже существующих туалетов? Уже несколько лет актаусцы жалуются на общественные санузлы – некоторые из них не работали, в том числе расположенные в самых популярных для прогулок локациях областного центра. Толком не функционировал и туалет на набережной 14 микрорайона, который теперь демонтировали.

 

8
26
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ни один частник не поставит за свой счёт на улице общественный туалет. Оно ему надо.
06.05.2026, 03:20
Феникс
Феникс
«Понедельник - санитарный день, в остальные дни недели при благоприятных погодных условиях объекты работают с 09:00 до 24:00». Кто ни будь объясните мне что значит благоприятные погодные условия для работы туалетов? С учётом того что 112 часто предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, туалеты вообще когда ни будь работать будут?
05.05.2026, 20:34
Jack
Jack
куда поставили старый можно узнать? обещали переставить в другое место.
05.05.2026, 16:46
fox1167
fox1167
Находится в одной капсуле но в разных кабинках----так себе удовольствие!
05.05.2026, 14:11
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь