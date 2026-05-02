«Простоял как музей»: в Актау демонтировали скандальный туалет на набережной

Информация о демонтаже модульного общественного туалета на набережной в 14 микрорайоне вызвала бурную реакцию в социальных сетях. По какой причине его убрали, узнал корреспондент Lada.kz .

Пользователи в соцсетях пишут, что объект «всегда был закрыт» и им никто так и не успел воспользоваться, а потраченные средства называют «показухой» и «деньгами на ветер». Пользователи иронизируют, что туалет «простоял как музей» и «исчез, так и не открывшись», а также задаются вопросами на тему того, кто отвечал за реализацию проекта и почему его не довели до рабочего состояния.

В Актауском городском акимате сообщили, что на месте существующего туалета планируется установить новый. Он будет реализован за счет спонсорских средств, выполнен в современном капсульном формате, а рядом предусмотрено размещение кофейни.

Подрядная организация уже провела предварительную подготовку территории.

При этом действующий общественный туалет не утилизируют, как заверили чиновники, его перенесут в другое место.

В одном из городских пабликов уже появилась фотография предполагаемого нового санитарного объекта.

Напомним, власти потратили 87 миллионов тенге на установку пяти модульных общественных туалетов.

Общественный туалет на набережной в 14 микрорайоне уже не раз становился объектом жалоб со стороны населения. Горожане регулярно сообщали, что объект часто закрыт и проблема с доступом к санитарным условиям так и не решается.