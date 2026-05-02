Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
«Простоял как музей»: в Актау демонтировали скандальный туалет на набережной

Общество | Сергей Кораблев

Информация о демонтаже модульного общественного туалета на набережной в 14 микрорайоне вызвала бурную реакцию в социальных сетях. По какой причине его убрали, узнал корреспондент Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Пользователи в соцсетях пишут, что объект «всегда был закрыт» и им никто так и не успел воспользоваться, а потраченные средства называют «показухой» и «деньгами на ветер». Пользователи иронизируют, что туалет «простоял как музей» и «исчез, так и не открывшись», а также задаются вопросами на тему того, кто отвечал за реализацию проекта и почему его не довели до рабочего состояния.

В Актауском городском акимате сообщили, что на месте существующего туалета планируется установить новый. Он будет реализован за счет спонсорских средств, выполнен в современном капсульном формате, а рядом предусмотрено размещение кофейни.

Подрядная организация уже провела предварительную подготовку территории.

При этом действующий общественный туалет не утилизируют, как заверили чиновники, его перенесут в другое место.

В одном из городских пабликов уже появилась фотография предполагаемого нового санитарного объекта.

Фото: кадр из видео / instagram.com/112_aktau/

Напомним, власти потратили 87 миллионов тенге на установку пяти модульных общественных туалетов.

Общественный туалет на набережной в 14 микрорайоне уже не раз становился объектом жалоб со стороны населения. Горожане регулярно сообщали, что объект часто закрыт и проблема с доступом к санитарным условиям так и не решается.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Jack
А зачем ставить новый, если старый как новый?
02.05.2026, 17:36
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь