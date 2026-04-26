Больше тенге на руки: в Казахстане увеличились выплаты пенсионерам

Казахстанцы стали получать более высокие пенсионные выплаты, а объем накоплений в пенсионной системе продолжает уверенно расти. Основной вклад в увеличение средств вносит не только регулярные взносы, но и заметный инвестиционный доход, сообщает Lada.kz.

Резкий рост пенсионных накоплений

По данным на 1 марта 2026 года, объем накоплений по обязательным пенсионным взносам работодателя достиг 879,18 млрд тенге. За год показатель вырос в 2,8 раза, сообщает Ranking.

Эксперты отмечают, что столь динамичный рост связан с расширением системы обязательных взносов и активным накоплением средств на индивидуальных счетах граждан.

Из чего формируется рост средств

Пенсионные накопления складываются из нескольких источников: регулярных взносов работников и работодателей, а также инвестиционного дохода.

За январь–февраль 2026 года на счета граждан поступило 571,83 млрд тенге, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом структура поступлений выглядит следующим образом:

обязательные пенсионные взносы увеличились на 7,3%;

профессиональные взносы выросли на 20%;

взносы работодателя показали наиболее значительный рост — почти на 69%.

Такой скачок в первую очередь связан с поэтапным усилением участия работодателей в формировании будущих пенсий сотрудников.

Инвестиционный доход стал ключевым фактором

Одним из главных драйверов роста пенсионных накоплений остается инвестиционная составляющая. За два месяца 2026 года инвестиционный доход составил более 523,88 млрд тенге — это около 48% всех поступлений.

В более долгосрочной перспективе эффект еще заметнее: с 2014 года общий инвестиционный доход достиг 10,83 трлн тенге и сейчас формирует свыше 40% всех пенсионных накоплений граждан.

Именно доход от инвестирования позволяет системе не только сохранять средства, но и увеличивать их быстрее инфляции и взносов.

Сколько получают пенсионеры

С начала года из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) было выплачено 237,13 млрд тенге.

Средний размер ежемесячной выплаты по возрасту достиг 38 735 тенге, увеличившись на 8,8% по сравнению с прошлым годом. Помимо стандартных выплат по возрасту, значительная часть средств направляется на:

улучшение жилищных условий;

оплату лечения;

переводы в страховые компании;

выплаты наследникам.

Новое налоговое правило увеличило выплаты

С 2026 года пенсионные выплаты освобождены от индивидуального подоходного налога. Это означает, что граждане теперь получают на руки больше средств без удержаний, что дополнительно усилило реальный размер пенсионных доходов.

Почему система продолжает расти

Экономисты связывают рост пенсионных накоплений с несколькими факторами: расширением обязательных взносов работодателей, ростом доходности инвестиционного управления и увеличением официальных доходов населения.

При сохранении текущей динамики пенсионная система Казахстана продолжит наращивать объемы накоплений, а влияние инвестиционного дохода будет оставаться ключевым источником роста.