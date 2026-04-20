В Казахстане решается судьба Kcell

Глава «Казахтелекома» Багдат Мусин заявил, что компания пока не готова к продаже 51% акций Kcell, несмотря на требования АЗРК. Мобильный оператор остается ключевым финансовым донором нацкомпании, необходимым для реализации амбициозных ИИ-проектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Позиция «Казахтелекома»: Kcell остается стратегическим активом

Возможная продажа Kcell в настоящее время не рассматривается как ближайший сценарий. В «Казахтелекоме» объясняют это тем, что мобильный бизнес остается ключевым источником стабильности и дохода компании.

По словам председателя правления «Казахтелекома» Багдата Мусина, компания владеет контрольным пакетом — 51% акций оператора. При этом сотовый сегмент фактически выполняет роль финансовой опоры, компенсируя менее прибыльные направления фиксированной связи.

Он подчеркнул, что телеком-рынок в целом имеет разную рентабельность сегментов, и именно мобильная связь сегодня обеспечивает основную устойчивость бизнеса.

Демонополизация и требования регуляторов

Отдельно в компании отмечают, что вопрос продажи и структурных изменений связан не только с внутренней стратегией, но и с требованиями регуляторов.

По словам Мусина, Агентство по защите и развитию конкуренции периодически поднимает тему демонополизации рынка и допуска третьего мобильного игрока. Однако в «Казахтелекоме» считают, что резкое изменение структуры рынка сейчас может повлиять на финансовую устойчивость компании.

В качестве долгосрочного направления компания рассматривает переход к новым технологическим моделям — развитию искусственного интеллекта, суперкомпьютерных мощностей и созданию центров обработки данных. Именно это, по задумке, должно сформировать новые источники дохода, после чего возможен возврат к обсуждению продажи части активов.

История с Tele2 и роль государства в решениях

В компании также напомнили, что продажа другого мобильного актива — Tele2 — не была самостоятельной инициативой «Казахтелекома».

По словам Мусина, решение принималось в рамках комиссии по демонополизации, которая рассматривала вопросы структуры рынка. Компании, как утверждается, был поставлен KPI по выводу одного из мобильных активов.

Таким образом, стратегические решения в секторе принимаются не единолично оператором, а с участием государственных и квазигосударственных структур.

IPO и продажа инвестору: ключевые вопросы без ответов

В ходе обсуждений председатель общественного совета «Самрук-Қазына» Болат Жамишев поднял вопрос о возможном выходе «Казахтелекома» на IPO как альтернативе продаже доли.

Однако в компании считают, что такой сценарий требует отдельной оценки и не является быстрым решением. Также обсуждается вариант продажи стратегическому инвестору, но здесь возникает главный вопрос — кто именно может выступить покупателем и какую дополнительную ценность он принесет.

В «Казахтелекоме» подчеркивают, что речь идет не только о финансовой стороне сделки, но и о влиянии на рынок и структуру отрасли.

Баланс интересов и осторожный подход к реформам

В «Самрук-Қазына» отмечают, что любые решения по продаже активов должны учитывать не только экономическую эффективность, но и общественное восприятие. По словам Жамишева, ключевым остается вопрос прозрачности: кому и на каких условиях передаются стратегические активы.

Он также подчеркнул, что непрозрачные или сложные схемы реформ редко оказываются эффективными в долгосрочной перспективе.

Итог: сделка отложена до изменения стратегии

На текущем этапе продажа Kcell остается на паузе. Решение напрямую зависит от того, удастся ли «Казахтелекому» сформировать новые источники дохода и снизить зависимость от мобильного сегмента.

Пока же компания сохраняет контроль над активом, считая его важной частью своей финансовой устойчивости и стратегического развития.