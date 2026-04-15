Солидарной пенсии в Казахстане не будет: новые правила ЕНПФ

В Казахстане будущие пенсионеры, начавшие трудовую деятельность после 1998 года, не смогут рассчитывать на солидарную пенсию. Ее заменят выплаты за счет обязательных взносов работодателя и собственных накоплений граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В стране продолжает действовать многоуровневая пенсионная система, которая сочетает выплаты из государственного бюджета и накопительный компонент. Пенсионное обеспечение граждан формируется из базовой пенсии и различных видов накоплений в зависимости от стажа и взносов.
Базовая пенсия назначается всем пенсионерам, а солидарные выплаты сегодня доступны только тем гражданам, которые имеют трудовой стаж до 1998 года.
Как отмечают в Департаменте комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты в Алматы, у граждан, начавших работать после 1998 года, отсутствует необходимый стаж для получения солидарной пенсии.
Это означает, что в будущем данная категория населения не сможет рассчитывать на этот вид выплат, и их пенсионное обеспечение будет полностью зависеть от накопительной системы.
Основным источником дохода после выхода на пенсию для новых поколений станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).
Накопления формируются за счет нескольких видов взносов:
Именно обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) рассматриваются как основная замена солидарной пенсии для будущих пенсионеров.
Эти выплаты производятся за счет работодателя и направляются на формирование пенсионных накоплений работников.
При этом выплаты за счет ОПВР будут назначаться пожизненно, но только при условии, что взносы за сотрудника уплачивались не менее пяти лет в совокупности.
Несмотря на их важность, средства ОПВР имеют ряд ограничений. Они:
Специалисты рекомендуют гражданам уже сейчас уделять внимание формированию будущей пенсии. В частности:
