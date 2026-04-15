Солидарной пенсии в Казахстане не будет: новые правила ЕНПФ

В Казахстане будущие пенсионеры, начавшие трудовую деятельность после 1998 года, не смогут рассчитывать на солидарную пенсию. Ее заменят выплаты за счет обязательных взносов работодателя и собственных накоплений граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Многоуровневая пенсионная система в Казахстане

В стране продолжает действовать многоуровневая пенсионная система, которая сочетает выплаты из государственного бюджета и накопительный компонент. Пенсионное обеспечение граждан формируется из базовой пенсии и различных видов накоплений в зависимости от стажа и взносов.

Базовая пенсия назначается всем пенсионерам, а солидарные выплаты сегодня доступны только тем гражданам, которые имеют трудовой стаж до 1998 года.

Почему солидарная пенсия исчезнет для новых поколений

Как отмечают в Департаменте комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты в Алматы, у граждан, начавших работать после 1998 года, отсутствует необходимый стаж для получения солидарной пенсии.

Это означает, что в будущем данная категория населения не сможет рассчитывать на этот вид выплат, и их пенсионное обеспечение будет полностью зависеть от накопительной системы.

На что будут опираться будущие пенсии

Основным источником дохода после выхода на пенсию для новых поколений станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Накопления формируются за счет нескольких видов взносов:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ), удерживаемые из заработной платы работников;

обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), которые уплачиваются работодателями за сотрудников на вредных производствах;

добровольные пенсионные взносы (ДПВ), которые граждане могут вносить самостоятельно;

обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), введенные для работников, рожденных с 1975 года.

ОПВР как альтернатива солидарной пенсии

Именно обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) рассматриваются как основная замена солидарной пенсии для будущих пенсионеров.

Эти выплаты производятся за счет работодателя и направляются на формирование пенсионных накоплений работников.

При этом выплаты за счет ОПВР будут назначаться пожизненно, но только при условии, что взносы за сотрудника уплачивались не менее пяти лет в совокупности.

Особенности накоплений ОПВР

Несмотря на их важность, средства ОПВР имеют ряд ограничений. Они:

не являются личной собственностью граждан;

отражаются на условных счетах;

не подлежат наследованию;

не могут быть сняты при переезде за границу;

не используются для покупки жилья.

Что советуют казахстанцам

Специалисты рекомендуют гражданам уже сейчас уделять внимание формированию будущей пенсии. В частности: