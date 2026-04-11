Фильтрационные посты на дорогах Мангистау — выборочная проверка водителей

В Мангистауской области внедрили новый формат контроля на дорогах - фильтрационные посты. О том, как они работают и в чем их функционал, узнавал корреспондент Lada.kz.
Как объяснил командир роты патрульной полиции департамента полиции региона Тайман Аншыбаев, фильтрационные посты представляют собой специально организованные участки, где проезжая часть временно сужается. Это позволяет снизить скорость потока и проводить выборочную проверку водителей.
Один из таких участков уже работает на 144 километре автодороги Актау - Бейнеу, в районе села Шетпе.
Здесь сотрудники патрульной полиции проверяют документы, контролируют соблюдение ПДД и проводят профилактические беседы с водителями.
По словам Таймана Аншыбаева, проект реализуется совместно с инспекцией транспортного контроля и уже показывает свою эффективность.
Внедрение фильтрационных постов направлено на создание безопасной среды для всех участников дорожного движения и снижение количества аварий на трассах региона. Призываем водителей с пониманием отнестись к новым мерам и строго соблюдать ПДД, - обратился Тайман Аншыбаев.
Напомним, с 12 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения, позволяющие автоматически фиксировать использование мобильных телефонов за рулем. Теперь штраф за нарушение правил может быть выписан без участия инспектора, с применением новых технологий фиксации.
