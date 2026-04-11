Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
11.04.2026, 17:15

Фильтрационные посты на дорогах Мангистау — выборочная проверка водителей

Общество Сергей Кораблев

В Мангистауской области внедрили новый формат контроля на дорогах - фильтрационные посты. О том, как они работают и в чем их функционал, узнавал корреспондент Lada.kz.

 

Кадр видео
Кадр видео

Как объяснил командир роты патрульной полиции департамента полиции региона Тайман Аншыбаев, фильтрационные посты представляют собой специально организованные участки, где проезжая часть временно сужается. Это позволяет снизить скорость потока и проводить выборочную проверку водителей.

Один из таких участков уже работает на 144 километре автодороги Актау - Бейнеу, в районе села Шетпе.

Здесь сотрудники патрульной полиции проверяют документы, контролируют соблюдение ПДД и проводят профилактические беседы с водителями.

По словам Таймана Аншыбаева, проект реализуется совместно с инспекцией транспортного контроля и уже показывает свою эффективность.

Внедрение фильтрационных постов направлено на создание безопасной среды для всех участников дорожного движения и снижение количества аварий на трассах региона. Призываем водителей с пониманием отнестись к новым мерам и строго соблюдать ПДД, - обратился Тайман Аншыбаев.

Напомним, с 12 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения, позволяющие автоматически фиксировать использование мобильных телефонов за рулем. Теперь штраф за нарушение правил может быть выписан без участия инспектора, с применением новых технологий фиксации.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Такими действиями вы только вносите нервозность среди водителей и еще вводите коррупционную составлющюю
11.04.2026, 14:54
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

