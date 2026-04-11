Фильтрационные посты на дорогах Мангистау — выборочная проверка водителей

В Мангистауской области внедрили новый формат контроля на дорогах - фильтрационные посты. О том, как они работают и в чем их функционал, узнавал корреспондент Lada.kz .

Как объяснил командир роты патрульной полиции департамента полиции региона Тайман Аншыбаев, фильтрационные посты представляют собой специально организованные участки, где проезжая часть временно сужается. Это позволяет снизить скорость потока и проводить выборочную проверку водителей.

Один из таких участков уже работает на 144 километре автодороги Актау - Бейнеу, в районе села Шетпе.

Здесь сотрудники патрульной полиции проверяют документы, контролируют соблюдение ПДД и проводят профилактические беседы с водителями.

По словам Таймана Аншыбаева, проект реализуется совместно с инспекцией транспортного контроля и уже показывает свою эффективность.

Внедрение фильтрационных постов направлено на создание безопасной среды для всех участников дорожного движения и снижение количества аварий на трассах региона. Призываем водителей с пониманием отнестись к новым мерам и строго соблюдать ПДД, - обратился Тайман Аншыбаев.

Напомним, с 12 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения, позволяющие автоматически фиксировать использование мобильных телефонов за рулем. Теперь штраф за нарушение правил может быть выписан без участия инспектора, с применением новых технологий фиксации.