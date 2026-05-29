Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июля

В Казахстане разъяснили, в каких случаях пользователям банковских приложений придется проходить биометрическую проверку после вступления в силу новых требований по кибербезопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: freepik

В Казахстане официально утвердили новые стандарты информационной безопасности для банков второго уровня. С 12 июля 2026 года вступают в силу поправки, регулирующие использование биометрии. Сстанет ли процедура распознавания лица ежедневной обязанностью для каждого клиента.

Слухи и реальность: что изменится с 12 июля

На фоне новостей о постановлении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в социальных сетях начали распространяться опасения. Пользователи предположили, что теперь каждое действие в мобильном банкинге или у банкомата потребует сканирования отпечатка пальца или лица.

Однако в официальном ответе ведомства подчеркивают: тотального «биометрического контроля» при каждом входе не планируется. Новые требования направлены на усиление безопасности, а не на усложнение жизни рядового пользователя.

Когда биометрия станет обязательной?

Согласно нормам АРРФР, банки сами определяют рисковые сценарии, в которых необходимо подтверждение личности. Но существует перечень критических ситуаций, где без биометрии не обойтись:

Первичная регистрация: когда вы только начинаете пользоваться услугами банка и создаете личный кабинет. Смена смартфона: при попытке авторизоваться с нового, ранее не использованного устройства. Восстановление доступа: если вы забыли пароль или логин и пытаетесь вернуть контроль над счетами. Подозрительные операции: иные случаи, которые система безопасности банка сочтет рискованными.

«Требования нового постановления не содержат нормы об обязательной повторной проверке при каждом входе в систему с доверенного устройства», — пояснили в АРРФР.

Технология «живого» фото: как это остановит мошенников

Главная цель нововведений — борьба с киберпреступностью. Злоумышленники часто используют украденные пароли или перехватывают SMS-коды. Биометрическая аутентификация становится тем самым «последним рубежом», который крайне сложно преодолеть.

Для того чтобы исключить использование хакерами фотографий, видеозаписей или дипфейков, банки внедряют технологии Liveness Detection (проверка «живости»). Система требует от пользователя совершить определенное действие — моргнуть, улыбнуться или повернуть голову. Это гарантирует, что перед камерой находится реальный владелец счета, а не статичное изображение.

Что будет с банкоматами?

Отдельный вопрос касался использования физических терминалов. В ведомстве успокоили: обязательная биометрия в банкоматах в рамках данного постановления не вводится. Клиенты по-прежнему смогут пользоваться привычными методами доступа (карты, PIN-коды), если сам банк не решит внедрить дополнительные опции для удобства клиентов.

Итог: Для большинства казахстанцев, использующих свои привычные смартфоны, процесс входа в приложения не изменится. Те, кто уже настроил FaceID или TouchID для удобства, продолжат пользоваться ими в прежнем режиме. Поправки лишь создают законодательный каркас, который обязывает банки жестче проверять личность в тех случаях, когда риск кражи денег наиболее высок.