18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.05.2026, 09:06

Момент истины в Астане: зачем Путин летит в Казахстан и какие решения изменят контуры Евразии

Новости Казахстана 0 5 214

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Казахстан с официальным государственным визитом, главным пунктом программы которого станет участие в новом саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Photo : Минобороны Казахстана
© Photo : Минобороны Казахстана

Ключевой темой высокого собрания, помимо вопросов региональной интеграции, рискует стать дальнейшее экономическое и политическое будущее Армении в рамках союза на фоне явного дрейфа Еревана в сторону Европейского союза.

Госвизит в Астану: даты и повестка дня

О предстоящей поездке российского лидера в Казахстан сообщил журналист и автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин. По его словам, масштабное дипломатическое мероприятие запланировано на середину недели.

В столице Казахстана Астане соберутся лидеры государств-членов Евразийского экономического союза. Ожидается, что центральное место в графике Владимира Путина займут как двусторонние переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, так и многосторонние сессии в рамках Высшего Евразийского экономического совета. Эксперты сходятся во мнении, что этот визит закрепит контуры евразийской интеграции на ближайшие годы, однако главным вызовом для участников станет «армянский вопрос».

Бойкот Пашиняна и европейский вектор Еревана

Важнейшей политической деталью предстоящего саммита станет отсутствие премьер-министра Армении. Никол Пашинян официально подтвердил, что не прилетит в Астану, сославшись на занятость из-за текущей предвыборной кампании внутри республики. Тем не менее, именно действия Еревана станут одной из главных тем закрытых и открытых обсуждений.

Контекст ситуации: В феврале текущего года парламент Армении в первом чтении одобрил законопроект, запускающий официальный процесс вступления страны в Евросоюз. Более того, глава армянского правительства неоднократно декларировал стратегическое желание республики стать полноценным членом ЕС.

Накануне саммита министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прямо заявил, что из-за попыток усидеть на двух стульях Армения рискует одномоментно потерять все имеющиеся у нее экономические преференции и привилегии, которые предоставляет членство в ЕАЭС.

Газовый ультиматум: прагматизм против геополитики

Москва не раз подчеркивала, что Ереван имеет полное суверенное право выбирать любых внешнеполитических векторов и партнеров. Однако Владимир Путин четко обозначил экономические границы: одновременное нахождение страны в едином таможенном пространстве с ЕС и в рамках ЕАЭС технически и юридически невозможно. Российский лидер призвал руководство Армении определиться со своим финальным решением как можно быстрее.

В качестве главного аргумента в пользу сохранения союзнических отношений Москва приводит жесткие экономические цифры, в первую очередь — стоимость энергоресурсов.

Направление поставок газа Примерная стоимость за 1 000 кубометров
Европейский рынок (для стран ЕС) ~$600
Российский газ для Армении (в рамках ЕАЭС) $177,5

Разница в цене более чем в три раза наглядно демонстрирует те экономические субсидии, которые Ереван получает благодаря интеграции с Россией и партнерами по ЕАЭС. Переход на европейские рельсы неизбежно повлечет за собой пересмотр этих тарифов, что может обернуться серьезным ударом по экономике закавказской республики.

Прогнозы: чего ожидать от саммита в Казахстане

Аналитики полагают, что саммит в Астане станет моментом истины для евразийского пространства. Отсутствие Пашиняна развяжет руки остальным участникам союза для выработки единой и более жесткой позиции в отношении стран, пытающихся совмещать преференции ЕАЭС с интеграцией в недружественные экономические блоки.

Для Казахстана, как для принимающей стороны, этот визит Владимира Путина станет возможностью укрепить статус Астаны как главного дипломатического хаба в Центральной Азии и обсудить крупные совместные инфраструктурные и логистические проекты в обход санкционных ограничений.

32
15
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь