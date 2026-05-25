Момент истины в Астане: зачем Путин летит в Казахстан и какие решения изменят контуры Евразии

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Казахстан с официальным государственным визитом, главным пунктом программы которого станет участие в новом саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Ключевой темой высокого собрания, помимо вопросов региональной интеграции, рискует стать дальнейшее экономическое и политическое будущее Армении в рамках союза на фоне явного дрейфа Еревана в сторону Европейского союза.
О предстоящей поездке российского лидера в Казахстан сообщил журналист и автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин. По его словам, масштабное дипломатическое мероприятие запланировано на середину недели.
В столице Казахстана Астане соберутся лидеры государств-членов Евразийского экономического союза. Ожидается, что центральное место в графике Владимира Путина займут как двусторонние переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, так и многосторонние сессии в рамках Высшего Евразийского экономического совета. Эксперты сходятся во мнении, что этот визит закрепит контуры евразийской интеграции на ближайшие годы, однако главным вызовом для участников станет «армянский вопрос».
Важнейшей политической деталью предстоящего саммита станет отсутствие премьер-министра Армении. Никол Пашинян официально подтвердил, что не прилетит в Астану, сославшись на занятость из-за текущей предвыборной кампании внутри республики. Тем не менее, именно действия Еревана станут одной из главных тем закрытых и открытых обсуждений.
Контекст ситуации: В феврале текущего года парламент Армении в первом чтении одобрил законопроект, запускающий официальный процесс вступления страны в Евросоюз. Более того, глава армянского правительства неоднократно декларировал стратегическое желание республики стать полноценным членом ЕС.
Накануне саммита министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прямо заявил, что из-за попыток усидеть на двух стульях Армения рискует одномоментно потерять все имеющиеся у нее экономические преференции и привилегии, которые предоставляет членство в ЕАЭС.
Москва не раз подчеркивала, что Ереван имеет полное суверенное право выбирать любых внешнеполитических векторов и партнеров. Однако Владимир Путин четко обозначил экономические границы: одновременное нахождение страны в едином таможенном пространстве с ЕС и в рамках ЕАЭС технически и юридически невозможно. Российский лидер призвал руководство Армении определиться со своим финальным решением как можно быстрее.
В качестве главного аргумента в пользу сохранения союзнических отношений Москва приводит жесткие экономические цифры, в первую очередь — стоимость энергоресурсов.
|Направление поставок газа
|Примерная стоимость за 1 000 кубометров
|Европейский рынок (для стран ЕС)
|~$600
|Российский газ для Армении (в рамках ЕАЭС)
|$177,5
Разница в цене более чем в три раза наглядно демонстрирует те экономические субсидии, которые Ереван получает благодаря интеграции с Россией и партнерами по ЕАЭС. Переход на европейские рельсы неизбежно повлечет за собой пересмотр этих тарифов, что может обернуться серьезным ударом по экономике закавказской республики.
Аналитики полагают, что саммит в Астане станет моментом истины для евразийского пространства. Отсутствие Пашиняна развяжет руки остальным участникам союза для выработки единой и более жесткой позиции в отношении стран, пытающихся совмещать преференции ЕАЭС с интеграцией в недружественные экономические блоки.
Для Казахстана, как для принимающей стороны, этот визит Владимира Путина станет возможностью укрепить статус Астаны как главного дипломатического хаба в Центральной Азии и обсудить крупные совместные инфраструктурные и логистические проекты в обход санкционных ограничений.
