Момент истины в Астане: зачем Путин летит в Казахстан и какие решения изменят контуры Евразии

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Казахстан с официальным государственным визитом, главным пунктом программы которого станет участие в новом саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ключевой темой высокого собрания, помимо вопросов региональной интеграции, рискует стать дальнейшее экономическое и политическое будущее Армении в рамках союза на фоне явного дрейфа Еревана в сторону Европейского союза.

Госвизит в Астану: даты и повестка дня

О предстоящей поездке российского лидера в Казахстан сообщил журналист и автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин. По его словам, масштабное дипломатическое мероприятие запланировано на середину недели.

В столице Казахстана Астане соберутся лидеры государств-членов Евразийского экономического союза. Ожидается, что центральное место в графике Владимира Путина займут как двусторонние переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, так и многосторонние сессии в рамках Высшего Евразийского экономического совета. Эксперты сходятся во мнении, что этот визит закрепит контуры евразийской интеграции на ближайшие годы, однако главным вызовом для участников станет «армянский вопрос».

Бойкот Пашиняна и европейский вектор Еревана

Важнейшей политической деталью предстоящего саммита станет отсутствие премьер-министра Армении. Никол Пашинян официально подтвердил, что не прилетит в Астану, сославшись на занятость из-за текущей предвыборной кампании внутри республики. Тем не менее, именно действия Еревана станут одной из главных тем закрытых и открытых обсуждений.

Контекст ситуации: В феврале текущего года парламент Армении в первом чтении одобрил законопроект, запускающий официальный процесс вступления страны в Евросоюз. Более того, глава армянского правительства неоднократно декларировал стратегическое желание республики стать полноценным членом ЕС.

Накануне саммита министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прямо заявил, что из-за попыток усидеть на двух стульях Армения рискует одномоментно потерять все имеющиеся у нее экономические преференции и привилегии, которые предоставляет членство в ЕАЭС.

Газовый ультиматум: прагматизм против геополитики

Москва не раз подчеркивала, что Ереван имеет полное суверенное право выбирать любых внешнеполитических векторов и партнеров. Однако Владимир Путин четко обозначил экономические границы: одновременное нахождение страны в едином таможенном пространстве с ЕС и в рамках ЕАЭС технически и юридически невозможно. Российский лидер призвал руководство Армении определиться со своим финальным решением как можно быстрее.

В качестве главного аргумента в пользу сохранения союзнических отношений Москва приводит жесткие экономические цифры, в первую очередь — стоимость энергоресурсов.

Направление поставок газа Примерная стоимость за 1 000 кубометров Европейский рынок (для стран ЕС) ~$600 Российский газ для Армении (в рамках ЕАЭС) $177,5

Разница в цене более чем в три раза наглядно демонстрирует те экономические субсидии, которые Ереван получает благодаря интеграции с Россией и партнерами по ЕАЭС. Переход на европейские рельсы неизбежно повлечет за собой пересмотр этих тарифов, что может обернуться серьезным ударом по экономике закавказской республики.

Прогнозы: чего ожидать от саммита в Казахстане

Аналитики полагают, что саммит в Астане станет моментом истины для евразийского пространства. Отсутствие Пашиняна развяжет руки остальным участникам союза для выработки единой и более жесткой позиции в отношении стран, пытающихся совмещать преференции ЕАЭС с интеграцией в недружественные экономические блоки.

Для Казахстана, как для принимающей стороны, этот визит Владимира Путина станет возможностью укрепить статус Астаны как главного дипломатического хаба в Центральной Азии и обсудить крупные совместные инфраструктурные и логистические проекты в обход санкционных ограничений.