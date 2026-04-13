В каких банках Казахстана опасно хранить более 5 миллионов тенге

В Казахстане большинство банков участвуют в системе гарантирования депозитов, что обеспечивает возврат средств вкладчикам даже при закрытии финансовой организации. Однако защита распространяется не на все банки и имеет лимиты, сообщает Lada.kz.

Как работает система гарантирования

В Казахстане действует система защиты вкладов через Казахстанский фонд гарантирования депозитов. Участие в ней обязательно для банков, которые принимают вклады населения и открывают счета физическим лицам.

Это означает, что:

вкладчики получают компенсацию при ликвидации банка,

защита распространяется на граждан и иностранцев,

гарантии действуют также для индивидуальных предпринимателей и лиц частной практики.

Исключение составляют исламские банки — они не участвуют в системе и не подпадают под гарантию.

Особое внимание стоит уделить тем, кто предпочитает хранить средства в иностранной валюте. Несмотря на общую защиту, лимит выплат по долларовым или евро-счетам ограничен планкой в 5 млн тенге. Если ваш валютный вклад превышает эту сумму, излишки не покрываются гарантией фонда.

Какие банки участвуют в системе

На сегодняшний день в системе гарантирования состоят 21 банк второго уровня. Среди них:

Народный банк Казахстана

Kaspi Bank

Фридом Банк Казахстан

Банк ЦентрКредит

Отбасы банк

ForteBank

Нурбанк

Евразийский банк

Home Credit Bank

Bereke Bank

Bank RBK

Altyn Bank

Ситибанк Казахстан

KMF Банк

Также в список входят дочерние банки иностранных финансовых организаций, включая китайские, турецкие и южнокорейские структуры.

Сколько денег вернут при закрытии банка

Компенсации выплачиваются из резервов КФГД, но в пределах установленных лимитов:

до 10 млн тенге — по текущим счетам и стандартным депозитам в тенге;

— по текущим счетам и стандартным депозитам в тенге; до 20 млн тенге — по сберегательным вкладам;

— по сберегательным вкладам; до 5 млн тенге — по валютным счетам (в пересчете на тенге).

Если у клиента несколько счетов:

выплаты суммируются,

но учитываются лимиты по каждому виду депозита,

гарантия действует отдельно по каждому банку.

Насколько надежна система

По данным фонда:

защищены 99,8% всех вкладов в стране,

в стране, в резерве накоплено около 1,6 трлн тенге.

Система уже применялась на практике:

ликвидировано 11 банков,

выплаты получили более 420 тысяч вкладчиков ,

, общая сумма компенсаций превысила 115 млрд тенге.

Что важно учитывать вкладчикам

Проверяйте, входит ли банк в систему гарантирования.

Учитывайте лимиты — крупные суммы лучше распределять по разным банкам.

Помните, что валютные вклады защищены меньше, чем тенговые.

Итог:

Система гарантирования депозитов в Казахстане покрывает практически всех вкладчиков и доказала свою эффективность. Однако для полной финансовой безопасности важно учитывать лимиты и выбирать банки-участники.