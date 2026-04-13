13.04.2026, 17:05

В каких банках Казахстана опасно хранить более 5 миллионов тенге

В Казахстане большинство банков участвуют в системе гарантирования депозитов, что обеспечивает возврат средств вкладчикам даже при закрытии финансовой организации. Однако защита распространяется не на все банки и имеет лимиты, сообщает Lada.kz. 

Фото: stock.adobe.com

Как работает система гарантирования

В Казахстане действует система защиты вкладов через Казахстанский фонд гарантирования депозитов. Участие в ней обязательно для банков, которые принимают вклады населения и открывают счета физическим лицам.

Это означает, что:

  • вкладчики получают компенсацию при ликвидации банка,
  • защита распространяется на граждан и иностранцев,
  • гарантии действуют также для индивидуальных предпринимателей и лиц частной практики.

Исключение составляют исламские банки — они не участвуют в системе и не подпадают под гарантию.

Особое внимание стоит уделить тем, кто предпочитает хранить средства в иностранной валюте. Несмотря на общую защиту, лимит выплат по долларовым или евро-счетам ограничен планкой в 5 млн тенге. Если ваш валютный вклад превышает эту сумму, излишки не покрываются гарантией фонда.

Какие банки участвуют в системе

На сегодняшний день в системе гарантирования состоят 21 банк второго уровня. Среди них:

  • Народный банк Казахстана
  • Kaspi Bank
  • Фридом Банк Казахстан
  • Банк ЦентрКредит
  • Отбасы банк
  • ForteBank
  • Нурбанк
  • Евразийский банк
  • Home Credit Bank
  • Bereke Bank
  • Bank RBK
  • Altyn Bank
  • Ситибанк Казахстан
  • KMF Банк

Также в список входят дочерние банки иностранных финансовых организаций, включая китайские, турецкие и южнокорейские структуры.

Сколько денег вернут при закрытии банка

Компенсации выплачиваются из резервов КФГД, но в пределах установленных лимитов:

  • до 10 млн тенге — по текущим счетам и стандартным депозитам в тенге;
  • до 20 млн тенге — по сберегательным вкладам;
  • до 5 млн тенге — по валютным счетам (в пересчете на тенге).

Если у клиента несколько счетов:

  • выплаты суммируются,
  • но учитываются лимиты по каждому виду депозита,
  • гарантия действует отдельно по каждому банку.

Насколько надежна система

По данным фонда:

  • защищены 99,8% всех вкладов в стране,
  • в резерве накоплено около 1,6 трлн тенге.

Система уже применялась на практике:

  • ликвидировано 11 банков,
  • выплаты получили более 420 тысяч вкладчиков,
  • общая сумма компенсаций превысила 115 млрд тенге.

Что важно учитывать вкладчикам

  • Проверяйте, входит ли банк в систему гарантирования.
  • Учитывайте лимиты — крупные суммы лучше распределять по разным банкам.
  • Помните, что валютные вклады защищены меньше, чем тенговые.

Итог:
Система гарантирования депозитов в Казахстане покрывает практически всех вкладчиков и доказала свою эффективность. Однако для полной финансовой безопасности важно учитывать лимиты и выбирать банки-участники.

