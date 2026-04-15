Водителей в Казахстане массово проверяют через базы данных МВД

В Казахстане усилили цифровой контроль за нарушениями на дорогах — водителей начали массово проверять по интегрированным государственным базам данных, выявляя отсутствие страховки, техосмотра и другие нарушения, сообщили в МВД РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: istockphoto.com

Усиление цифрового контроля на дорогах

Министерство внутренних дел Казахстана усиливает меры по обеспечению безопасности дорожного движения за счёт цифровых технологий и автоматизированных систем проверки.

Об этом 15 апреля 2026 года сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

По её словам, в стране продолжается активная цифровизация процессов выявления нарушений ПДД, включая использование интегрированных информационных систем и государственных баз данных.

Как работает система выявления нарушений

В МВД пояснили, что ряд нарушений теперь фиксируется автоматически через:

интегрированные государственные базы данных;

систему Единого реестра административных производств (ЕРАП);

цифровые сервисы контроля транспортных средств.

Такие механизмы позволяют оперативно выявлять нарушения без необходимости остановки автомобиля сотрудниками полиции в каждом случае.

Какие нарушения уже выявлены

По данным МВД, на сегодняшний день в рамках цифрового контроля по стране зафиксированы:

более 5 тысяч случаев отсутствия страхового полиса;

свыше 5,5 тысячи фактов непрохождения обязательного технического осмотра;

около 700 нарушений, связанных с неиспользованием ремня безопасности;

6 случаев использования мобильного телефона за рулём.

Позиция МВД: акцент на профилактику

В ведомстве подчеркнули, что внедрение цифровых решений направлено прежде всего на предупреждение аварийных ситуаций и повышение дисциплины на дорогах.

Как отметила Актоты Боранова, система обеспечивает своевременное выявление опасного поведения водителей и способствует неотвратимости ответственности.

При этом она подчеркнула, что при соблюдении правил дорожного движения никаких санкций не применяется.

Напоминание для водителей

МВД призывает граждан:

заранее проверять наличие страхового полиса;

своевременно проходить технический осмотр;

строго соблюдать правила дорожного движения.

По словам представителей ведомства, цель системы — не наказание водителей, а повышение безопасности и снижение аварийности на дорогах.