18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.08
558.28
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.04.2026, 16:43

Водителей в Казахстане массово проверяют через базы данных МВД

Новости Казахстана

В Казахстане усилили цифровой контроль за нарушениями на дорогах — водителей начали массово проверять по интегрированным государственным базам данных, выявляя отсутствие страховки, техосмотра и другие нарушения, сообщили в МВД РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: istockphoto.com
Усиление цифрового контроля на дорогах

Министерство внутренних дел Казахстана усиливает меры по обеспечению безопасности дорожного движения за счёт цифровых технологий и автоматизированных систем проверки.

Об этом 15 апреля 2026 года сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

По её словам, в стране продолжается активная цифровизация процессов выявления нарушений ПДД, включая использование интегрированных информационных систем и государственных баз данных.

Как работает система выявления нарушений

В МВД пояснили, что ряд нарушений теперь фиксируется автоматически через:

  • интегрированные государственные базы данных;
  • систему Единого реестра административных производств (ЕРАП);
  • цифровые сервисы контроля транспортных средств.

Такие механизмы позволяют оперативно выявлять нарушения без необходимости остановки автомобиля сотрудниками полиции в каждом случае.

Какие нарушения уже выявлены

По данным МВД, на сегодняшний день в рамках цифрового контроля по стране зафиксированы:

  • более 5 тысяч случаев отсутствия страхового полиса;
  • свыше 5,5 тысячи фактов непрохождения обязательного технического осмотра;
  • около 700 нарушений, связанных с неиспользованием ремня безопасности;
  • 6 случаев использования мобильного телефона за рулём.

Позиция МВД: акцент на профилактику

В ведомстве подчеркнули, что внедрение цифровых решений направлено прежде всего на предупреждение аварийных ситуаций и повышение дисциплины на дорогах.

Как отметила Актоты Боранова, система обеспечивает своевременное выявление опасного поведения водителей и способствует неотвратимости ответственности.

При этом она подчеркнула, что при соблюдении правил дорожного движения никаких санкций не применяется.

Напоминание для водителей

МВД призывает граждан:

  • заранее проверять наличие страхового полиса;
  • своевременно проходить технический осмотр;
  • строго соблюдать правила дорожного движения.

По словам представителей ведомства, цель системы — не наказание водителей, а повышение безопасности и снижение аварийности на дорогах.

1
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь