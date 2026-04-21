Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причины

С начала мая 2026 года в Казахстане ожидается рост цен на ряд продуктов питания российского происхождения. Подорожание связано с изменением налоговой политики в РФ, инфляционным давлением и ростом издержек в цепочках поставок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Россия остается одним из ключевых поставщиков продовольствия на казахстанский рынок, поэтому любые экономические изменения у соседей быстро отражаются на ценах в республике. Уже в ближайшие недели казахстанцы могут столкнуться с удорожанием целого ряда продуктов питания, особенно импортируемых из РФ.

Какие продукты подорожают сильнее всего

Рост цен не затронет всю продуктовую корзину одновременно — подорожание будет точечным и по отдельным категориям.

Овощи и фрукты

Наиболее заметный рост ожидается в сегменте свежих овощей и фруктов:

помидоры

виноград

картофель

морковь

капуста

По оценкам, подорожание может составить 3–5%. Это связано с сезонным фактором: запасы прошлого урожая заканчиваются, а новый еще не поступил в продажу, из-за чего возрастает доля более дорогого импорта.

Мясо и птица

Отдельное давление формируется на рынке мяса:

говядина

свинина

курица

индейка

Здесь рост цен может быть более ощутимым — до 10%. Причины — увеличение издержек производства, логистики и традиционный рост спроса в весенний период.

Рыба и морепродукты

Рыбная продукция также остается в зоне риска подорожания. На цены влияют:

рост стоимости транспортировки

сезонный спрос

удорожание поставок

Массовые продукты повседневного спроса

Менее резкий, но заметный рост прогнозируется по товарам ежедневного потребления:

яйца

колбасы и мясные изделия

сахар

кондитерская продукция

Здесь ожидаемый диапазон роста — 3–7%, поскольку значительная часть этой продукции завязана на поставки из России.

Почему продукты дорожают: ключевые причины

Основным фактором роста цен стал налоговый маневр в России. С 1 января 2026 года ставка НДС была увеличена с 20% до 22%.

Хотя разница выглядит небольшой, эффект распространяется на всю цепочку:

производство

переработка

логистика

оптовая торговля

розница

На каждом этапе увеличиваются издержки, что в итоге формирует более высокий конечный ценник.

Дополнительное давление создают:

рост стоимости сырья

подорожание энергоресурсов

увеличение транспортных расходов

Отдельный фактор — резкий рост по молочной продукции

С 1 мая 2026 года в России ожидается отдельное подорожание ряда молочных товаров с заменителями молочного жира:

сгущенное молоко

мороженое

творожные изделия

сметана

молочные десерты

Рост цен может составить около 12%.

Причина — отмена льготной ставки НДС (10%) и переход на стандартную ставку 22%. В результате себестоимость продукции увеличивается почти автоматически.

При этом натуральные молочные продукты с чистым молочным жиром сохраняют льготное налогообложение и не должны дорожать по этому фактору.

Что показывает текущая инфляция в России

Статистика подтверждает общий тренд роста цен:

недельная инфляция: 0,19%

с начала месяца: 0,17%

с начала 2026 года: 3,15%

годовая инфляция: около 5,7%

Рост охватывает сразу несколько сегментов — от овощей и мяса до переработанных продуктов.

Почему это напрямую влияет на Казахстан

Экономики Казахстана и России тесно связаны торговыми потоками. Основные показатели:

товарооборот: 27,4 млрд долларов

доля РФ во внешней торговле: около 19%

импорт из России: до 30%

По оценке Нацбанка РК, ключевым внешним фактором инфляции в стране остается именно российская экономика и колебания ее ценовой динамики.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин ранее отмечал, что значительная часть продовольствия поступает из РФ:

«Львиную долю продуктов мы получаем из России. Соответственно, это импорт инфляции идет».

Дополнительный фактор — валютная структура расчетов: около 54,8% торговли ведется в рублях, что усиливает зависимость от курсовых и ценовых колебаний.

Что это значит для казахстанского рынка

По оценкам аналитиков, наиболее чувствительными к росту цен остаются импортозависимые категории:

мясо птицы

яйца

молочная продукция

колбасы

сахар

кондитерские изделия

Здесь возможный рост цен может составить 3–7%, особенно в начале мая 2026 года.

Итог

Рост цен в России постепенно транслируется на казахстанский рынок через импорт и торговые цепочки. Наиболее быстро подорожание может проявиться в базовых продуктах повседневного спроса — овощах, мясе и молочной продукции, где зависимость от поставок особенно высока.