Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
21.04.2026, 16:10

Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причины

Новости Казахстана

С начала мая 2026 года в Казахстане ожидается рост цен на ряд продуктов питания российского происхождения. Подорожание связано с изменением налоговой политики в РФ, инфляционным давлением и ростом издержек в цепочках поставок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Россия остается одним из ключевых поставщиков продовольствия на казахстанский рынок, поэтому любые экономические изменения у соседей быстро отражаются на ценах в республике. Уже в ближайшие недели казахстанцы могут столкнуться с удорожанием целого ряда продуктов питания, особенно импортируемых из РФ.

Какие продукты подорожают сильнее всего

Рост цен не затронет всю продуктовую корзину одновременно — подорожание будет точечным и по отдельным категориям.

Овощи и фрукты

Наиболее заметный рост ожидается в сегменте свежих овощей и фруктов:

  • помидоры
  • виноград
  • картофель
  • морковь
  • капуста

По оценкам, подорожание может составить 3–5%. Это связано с сезонным фактором: запасы прошлого урожая заканчиваются, а новый еще не поступил в продажу, из-за чего возрастает доля более дорогого импорта.

Мясо и птица

Отдельное давление формируется на рынке мяса:

  • говядина
  • свинина
  • курица
  • индейка

Здесь рост цен может быть более ощутимым — до 10%. Причины — увеличение издержек производства, логистики и традиционный рост спроса в весенний период.

Рыба и морепродукты

Рыбная продукция также остается в зоне риска подорожания. На цены влияют:

  • рост стоимости транспортировки
  • сезонный спрос
  • удорожание поставок

Массовые продукты повседневного спроса

Менее резкий, но заметный рост прогнозируется по товарам ежедневного потребления:

  • яйца
  • колбасы и мясные изделия
  • сахар
  • кондитерская продукция

Здесь ожидаемый диапазон роста — 3–7%, поскольку значительная часть этой продукции завязана на поставки из России.

Почему продукты дорожают: ключевые причины

Основным фактором роста цен стал налоговый маневр в России. С 1 января 2026 года ставка НДС была увеличена с 20% до 22%.

Хотя разница выглядит небольшой, эффект распространяется на всю цепочку:

  • производство
  • переработка
  • логистика
  • оптовая торговля
  • розница

На каждом этапе увеличиваются издержки, что в итоге формирует более высокий конечный ценник.

Дополнительное давление создают:

  • рост стоимости сырья
  • подорожание энергоресурсов
  • увеличение транспортных расходов

Отдельный фактор — резкий рост по молочной продукции

С 1 мая 2026 года в России ожидается отдельное подорожание ряда молочных товаров с заменителями молочного жира:

  • сгущенное молоко
  • мороженое
  • творожные изделия
  • сметана
  • молочные десерты

Рост цен может составить около 12%.

Причина — отмена льготной ставки НДС (10%) и переход на стандартную ставку 22%. В результате себестоимость продукции увеличивается почти автоматически.

При этом натуральные молочные продукты с чистым молочным жиром сохраняют льготное налогообложение и не должны дорожать по этому фактору.

Что показывает текущая инфляция в России

Статистика подтверждает общий тренд роста цен:

  • недельная инфляция: 0,19%
  • с начала месяца: 0,17%
  • с начала 2026 года: 3,15%
  • годовая инфляция: около 5,7%

Рост охватывает сразу несколько сегментов — от овощей и мяса до переработанных продуктов.

Почему это напрямую влияет на Казахстан

Экономики Казахстана и России тесно связаны торговыми потоками. Основные показатели:

  • товарооборот: 27,4 млрд долларов
  • доля РФ во внешней торговле: около 19%
  • импорт из России: до 30%

По оценке Нацбанка РК, ключевым внешним фактором инфляции в стране остается именно российская экономика и колебания ее ценовой динамики.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин ранее отмечал, что значительная часть продовольствия поступает из РФ:

«Львиную долю продуктов мы получаем из России. Соответственно, это импорт инфляции идет».

Дополнительный фактор — валютная структура расчетов: около 54,8% торговли ведется в рублях, что усиливает зависимость от курсовых и ценовых колебаний.

Что это значит для казахстанского рынка

По оценкам аналитиков, наиболее чувствительными к росту цен остаются импортозависимые категории:

  • мясо птицы
  • яйца
  • молочная продукция
  • колбасы
  • сахар
  • кондитерские изделия

Здесь возможный рост цен может составить 3–7%, особенно в начале мая 2026 года.

Итог

Рост цен в России постепенно транслируется на казахстанский рынок через импорт и торговые цепочки. Наиболее быстро подорожание может проявиться в базовых продуктах повседневного спроса — овощах, мясе и молочной продукции, где зависимость от поставок особенно высока.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь