Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причины

С начала мая 2026 года в Казахстане ожидается рост цен на ряд продуктов питания российского происхождения. Подорожание связано с изменением налоговой политики в РФ, инфляционным давлением и ростом издержек в цепочках поставок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Россия остается одним из ключевых поставщиков продовольствия на казахстанский рынок, поэтому любые экономические изменения у соседей быстро отражаются на ценах в республике. Уже в ближайшие недели казахстанцы могут столкнуться с удорожанием целого ряда продуктов питания, особенно импортируемых из РФ.
Рост цен не затронет всю продуктовую корзину одновременно — подорожание будет точечным и по отдельным категориям.
Наиболее заметный рост ожидается в сегменте свежих овощей и фруктов:
По оценкам, подорожание может составить 3–5%. Это связано с сезонным фактором: запасы прошлого урожая заканчиваются, а новый еще не поступил в продажу, из-за чего возрастает доля более дорогого импорта.
Отдельное давление формируется на рынке мяса:
Здесь рост цен может быть более ощутимым — до 10%. Причины — увеличение издержек производства, логистики и традиционный рост спроса в весенний период.
Рыбная продукция также остается в зоне риска подорожания. На цены влияют:
Менее резкий, но заметный рост прогнозируется по товарам ежедневного потребления:
Здесь ожидаемый диапазон роста — 3–7%, поскольку значительная часть этой продукции завязана на поставки из России.
Основным фактором роста цен стал налоговый маневр в России. С 1 января 2026 года ставка НДС была увеличена с 20% до 22%.
Хотя разница выглядит небольшой, эффект распространяется на всю цепочку:
На каждом этапе увеличиваются издержки, что в итоге формирует более высокий конечный ценник.
Дополнительное давление создают:
С 1 мая 2026 года в России ожидается отдельное подорожание ряда молочных товаров с заменителями молочного жира:
Рост цен может составить около 12%.
Причина — отмена льготной ставки НДС (10%) и переход на стандартную ставку 22%. В результате себестоимость продукции увеличивается почти автоматически.
При этом натуральные молочные продукты с чистым молочным жиром сохраняют льготное налогообложение и не должны дорожать по этому фактору.
Статистика подтверждает общий тренд роста цен:
Рост охватывает сразу несколько сегментов — от овощей и мяса до переработанных продуктов.
Экономики Казахстана и России тесно связаны торговыми потоками. Основные показатели:
По оценке Нацбанка РК, ключевым внешним фактором инфляции в стране остается именно российская экономика и колебания ее ценовой динамики.
Министр национальной экономики Серик Жумангарин ранее отмечал, что значительная часть продовольствия поступает из РФ:
«Львиную долю продуктов мы получаем из России. Соответственно, это импорт инфляции идет».
Дополнительный фактор — валютная структура расчетов: около 54,8% торговли ведется в рублях, что усиливает зависимость от курсовых и ценовых колебаний.
По оценкам аналитиков, наиболее чувствительными к росту цен остаются импортозависимые категории:
Здесь возможный рост цен может составить 3–7%, особенно в начале мая 2026 года.
Рост цен в России постепенно транслируется на казахстанский рынок через импорт и торговые цепочки. Наиболее быстро подорожание может проявиться в базовых продуктах повседневного спроса — овощах, мясе и молочной продукции, где зависимость от поставок особенно высока.
