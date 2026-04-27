Проверки на границе: казахстанцам сообщили о лимите на вывоз наличной валюты

Казахстанцам напомнили о действующем ограничении на вывоз наличной валюты за границу: сумма не должна превышать эквивалент 10 тысяч долларов на одного человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области разъяснили действующие таможенные правила для граждан, планирующих поездки за границу. Основное внимание вновь обратили на лимиты вывоза наличных денежных средств.

Ограничение установлено указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года №830.

Лимит на вывоз наличной валюты

Согласно действующим нормам, запрещается вывоз из страны наличной иностранной валюты и денежных инструментов в эквиваленте свыше 10 000 долларов США.

Ключевые правила:

расчет ведется по официальному курсу Нацбанка на день выезда;

лимит действует на каждого человека отдельно;

ограничение распространяется и на несовершеннолетних детей;

при семейной поездке каждый член семьи имеет право на вывоз до 10 000 долларов.

Даже декларация не дает права превысить лимит

Как подчеркнули в ДГД, заполнение таможенной декларации не позволяет вывозить сумму сверх установленного лимита.

«Важно: даже при заполнении пассажирской таможенной декларации вывоз суммы, превышающей указанный лимит, не допускается. В случае нарушения излишек денежных средств подлежит изъятию таможенными органами», — отметил руководитель таможенного поста «Тажен» ДГД по Мангистауской области Руфат Ергалиев.

Когда требуется декларирование

По Кодексу РК «О таможенном регулировании», наличные деньги и дорожные чеки подлежат обязательному декларированию, если их сумма превышает эквивалент 10 000 долларов.

Однако из-за действия президентского указа №830 сам вывоз сверх этой суммы полностью запрещен, независимо от подачи декларации.

Рекомендации для выезжающих за границу

В ДГД советуют заранее подготовиться к поездке и учитывать действующие правила:

использовать банковские карты международных платежных систем вместо наличных;

заранее уточнять курс валют Национального банка РК;

изучать таможенные ограничения страны назначения;

учитывать правила ввоза алкоголя, табака, лекарств и продуктов питания.

Что можно вывозить без ограничений

Без ограничений (в разумных объемах и не для коммерции) разрешается вывоз:

личных вещей, одежды и техники;

предметов личного пользования.

Что запрещено или требует разрешения

Отдельные категории товаров подлежат строгому контролю: