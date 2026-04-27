Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
27.04.2026, 14:51

Проверки на границе: казахстанцам сообщили о лимите на вывоз наличной валюты

Новости Казахстана

Казахстанцам напомнили о действующем ограничении на вывоз наличной валюты за границу: сумма не должна превышать эквивалент 10 тысяч долларов на одного человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области разъяснили действующие таможенные правила для граждан, планирующих поездки за границу. Основное внимание вновь обратили на лимиты вывоза наличных денежных средств.

Ограничение установлено указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года №830.

Лимит на вывоз наличной валюты

Согласно действующим нормам, запрещается вывоз из страны наличной иностранной валюты и денежных инструментов в эквиваленте свыше 10 000 долларов США.

Ключевые правила:

  • расчет ведется по официальному курсу Нацбанка на день выезда;
  • лимит действует на каждого человека отдельно;
  • ограничение распространяется и на несовершеннолетних детей;
  • при семейной поездке каждый член семьи имеет право на вывоз до 10 000 долларов.

Даже декларация не дает права превысить лимит

Как подчеркнули в ДГД, заполнение таможенной декларации не позволяет вывозить сумму сверх установленного лимита.

«Важно: даже при заполнении пассажирской таможенной декларации вывоз суммы, превышающей указанный лимит, не допускается. В случае нарушения излишек денежных средств подлежит изъятию таможенными органами», — отметил руководитель таможенного поста «Тажен» ДГД по Мангистауской области Руфат Ергалиев.

Когда требуется декларирование

По Кодексу РК «О таможенном регулировании», наличные деньги и дорожные чеки подлежат обязательному декларированию, если их сумма превышает эквивалент 10 000 долларов.

Однако из-за действия президентского указа №830 сам вывоз сверх этой суммы полностью запрещен, независимо от подачи декларации.

Рекомендации для выезжающих за границу

В ДГД советуют заранее подготовиться к поездке и учитывать действующие правила:

  • использовать банковские карты международных платежных систем вместо наличных;
  • заранее уточнять курс валют Национального банка РК;
  • изучать таможенные ограничения страны назначения;
  • учитывать правила ввоза алкоголя, табака, лекарств и продуктов питания.

Что можно вывозить без ограничений

Без ограничений (в разумных объемах и не для коммерции) разрешается вывоз:

  • личных вещей, одежды и техники;
  • предметов личного пользования.

Что запрещено или требует разрешения

Отдельные категории товаров подлежат строгому контролю:

  • культурные ценности и антиквариат — только с разрешением;
  • оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества — при наличии спецразрешений;
  • редкие виды животных и растений — при наличии документов CITES;
  • лекарства в больших объемах — рекомендуется иметь рецепт или справку врача.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь