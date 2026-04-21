Казахстанцам сообщили о дополнительных выходных на 1 Мая

В мае 2026 года казахстанцев ожидает серия праздничных выходных. Первый весенний праздник — День единства народа Казахстана — подарит жителям республики сразу три дня отдыха подряд благодаря удачному расположению в календаре, сообщает Lada.kz.
1 мая в стране традиционно отмечается День единства народа Казахстана — государственный праздник, символизирующий дружбу и согласие между этносами, проживающими в республике.
В 2026 году эта дата приходится на пятницу, что напрямую повлияло на график отдыха для работающих граждан.
Согласно календарю праздничных и выходных дней, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы получат сразу три выходных подряд:
Таким образом, жители страны смогут отдыхать с 1 по 3 мая включительно.
Отмечается, что май 2026 года в Казахстане будет насыщен праздничными датами. По официальному календарю, в этом месяце предусмотрено несколько государственных праздников, что увеличит общее количество выходных дней для граждан.
Праздник, выпадающий на пятницу, позволил сформировать полноценные трехдневные выходные. Это даст казахстанцам возможность провести больше времени с семьей или запланировать короткие поездки.
