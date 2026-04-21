Казахстанцам сообщили о дополнительных выходных на 1 Мая

В мае 2026 года казахстанцев ожидает серия праздничных выходных. Первый весенний праздник — День единства народа Казахстана — подарит жителям республики сразу три дня отдыха подряд благодаря удачному расположению в календаре, сообщает Lada.kz.

Фото: pinterest.com

День единства народа Казахстана

1 мая в стране традиционно отмечается День единства народа Казахстана — государственный праздник, символизирующий дружбу и согласие между этносами, проживающими в республике.

В 2026 году эта дата приходится на пятницу, что напрямую повлияло на график отдыха для работающих граждан.

Сколько дней отдохнут казахстанцы

Согласно календарю праздничных и выходных дней, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы получат сразу три выходных подряд:

1 мая (пятница) — праздничный день

2 мая (суббота) — выходной

3 мая (воскресенье) — выходной

Таким образом, жители страны смогут отдыхать с 1 по 3 мая включительно.

Май 2026: месяц дополнительных выходных

Отмечается, что май 2026 года в Казахстане будет насыщен праздничными датами. По официальному календарю, в этом месяце предусмотрено несколько государственных праздников, что увеличит общее количество выходных дней для граждан.

Итог

Праздник, выпадающий на пятницу, позволил сформировать полноценные трехдневные выходные. Это даст казахстанцам возможность провести больше времени с семьей или запланировать короткие поездки.