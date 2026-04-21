Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
21.04.2026, 07:09

Казахстанцам сообщили о дополнительных выходных на 1 Мая

В мае 2026 года казахстанцев ожидает серия праздничных выходных. Первый весенний праздник — День единства народа Казахстана — подарит жителям республики сразу три дня отдыха подряд благодаря удачному расположению в календаре, сообщает Lada.kz. 

Фото: pinterest.com

День единства народа Казахстана

1 мая в стране традиционно отмечается День единства народа Казахстана — государственный праздник, символизирующий дружбу и согласие между этносами, проживающими в республике.

В 2026 году эта дата приходится на пятницу, что напрямую повлияло на график отдыха для работающих граждан.

Сколько дней отдохнут казахстанцы

Согласно календарю праздничных и выходных дней, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы получат сразу три выходных подряд:

  • 1 мая (пятница) — праздничный день
  • 2 мая (суббота) — выходной
  • 3 мая (воскресенье) — выходной

Таким образом, жители страны смогут отдыхать с 1 по 3 мая включительно.

Май 2026: месяц дополнительных выходных

Отмечается, что май 2026 года в Казахстане будет насыщен праздничными датами. По официальному календарю, в этом месяце предусмотрено несколько государственных праздников, что увеличит общее количество выходных дней для граждан.

Итог

Праздник, выпадающий на пятницу, позволил сформировать полноценные трехдневные выходные. Это даст казахстанцам возможность провести больше времени с семьей или запланировать короткие поездки.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Названа стоимость новой национальности в КазахстанеНовости Казахстана
24.03.2026, 09:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь