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08.06.2026, 19:04

ТОО «Zero Waste Ақтау» разъяснило ситуацию с начислениями за вывоз мусора

Общество 0 3 871 Лиана Рязанцева

Уже сегодня некоторые жители Актау получили квитанции за услугу по вывозу ТБО, в которых выставлены счета сразу за несколько месяцев. В ТОО «Zero Waste Ақтау» разъяснили ситуацию, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

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Сегодня, 8 июня, более тысячи жителей города получили квитанции об оплате услуг ТБО от ТОО «Zero Waste Ақтау» сразу за несколько месяцев. Жители города в замешательстве: откуда взялись эти суммы и почему ранее их не выставляли.

В компании в очередной раз напомнили, что по результатам проведенного конкурса ТОО «Zero Waste Ақтау» является единственным законным поставщиком услуг по сбору и транспортировке ТБО в рамках централизованной системы сбора ТБО на территории города.

С 1 января ТОО «Zero Waste Ақтау» приступило к оказанию услуг населению города. Несмотря на результаты конкурса, ТОО «West Recycling Company», ТОО «Мұнайлы-Қызмет», ТОО «Евросервис ДжО», ТОО «Атамекен Тазалық», ТОО «Соцсервис-А» и ТОО «Caspiy Operating Aktau» препятствовали осуществлению деятельности законного поставщика услуг и продолжили выставлять населению начисления и принимать оплату за услуги по вывозу ТБО. В период проведения проверочных мероприятий прокуратурой города выдача квитанций по ТБО была временно приостановлена. При этом наша компания продолжала оказывать услуги по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов в полном объеме. На сегодняшний день выдача квитанций по ТБО восстановлена, - разъяснили в ТОО «Zero Waste Ақтау».

В ТОО «Zero Waste Ақтау» заверили, что оплата услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов жителями Актау должна производиться исключительно в их адрес.

В компании также ответили на вопрос о том, что делать жителям, которые в течение этих месяцев производили оплату другим организациям по вывозу мусора.

Денежные средства, оплаченные другим организациям за услуги по вывозу ТБО в рамках централизованной системы сбора, подлежат возврату потребителям на основании письменных заявлений, поданных в адрес соответствующих компаний, - отметили в ТОО «Zero Waste Ақтау».

Отмечается, что тариф на услуги по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению твердых бытовых отходов по городу утвержден решением Актауского городского маслихата от 4 октября 2022 года.

В месяц с одного жителя тариф составляет 450 тенге без НДС. С 1 января, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, применяется НДС в размере 16%. Таким образом, тариф с учётом НДС составляет 522 тенге в месяц с одного жителя, - заключили в компании. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
zloyfil
zloyfil
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08.06.2026, 15:55
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