Кто ты, «Zero Waste»? Акимат Актау поручил вывозить мусор новой компании - вопросы остались

Жители Актау обратили внимание на новые яркие контейнеры с названием неизвестной обслуживающей компании, которые начали устанавливать в разных микрорайонах города. Редакция Lada.kz решила узнать подробности о смене компании по вывозу мусора. В акимате Актау прокомментировали ситуацию.

Фото автора

Жителей Актау удивило появление в городе новых ярких контейнеров, особенно название другой обслуживающей организации на них.

Новые контейнеры уже установлены, но никто не сообщает, что теперь город будет обслуживать другая компания. Почему жителей Актау заранее не проинформировали, кому теперь следует оплачивать вывоз мусора?, - задают вопрос горожане.

По данным городской администрации, акимат Актау заключил договор с новой компанией — ТОО «Zero Waste», которая будет оказывать услуги по вывозу мусора.

В соответствии с подписанным соглашением на городские площадки для сбора мусора планируется установка современных контейнеров, отвечающих европейским стандартам, а также поставка специализированной техники для их обслуживания и вывоза отходов. С прошлой недели в 1 и 4 микрорайонах начали устанавливать пластиковые евроконтейнеры объёмом 1,1 кубического метра, адаптированные к любым погодным условиям. Герметичная крышка контейнеров предотвращает попадание дождевой и талой воды, способствует правильному накоплению отходов и исключает распространение неприятных запахов. Кроме того, контейнеры адаптированы для поднятия специальной техникой, что упрощает процесс выгрузки мусора. Площадки для сбора мусора будут ограждены, а ежедневная очистка будет проводиться в строго установленное время. Следует отметить, что ТОО «Zero Waste» в ближайшее время планирует доставить новую специализированную технику. С декабря новые мусорные контейнеры начнут поэтапно устанавливать во всех микрорайонах города, - заявили в пресс-службе акима Актау.

Журналист редакции ТОО «Zero Waste» обратился в акимат Актау с просьбой предоставить контакты руководства новой компании для разъяснения вопросов, связанных с вывозом мусора. Однако в акимате не смогли назвать ни ФИО директора, ни контактные данные, отметив, что подрядная организация только начинает работу, а её руководитель в настоящее время находится вне города.

У редакции Lada.kz осталось немало вопросов без ответов:

Как и куда жители Актау должны производить оплату за вывоз мусора? Возможна ли оплата через Каспий Банк или только в кассах компании?

Адреса и контактные телефоны компании для обращений жителей по вопросам вывоза мусора или возникающих проблем?

Насколько практичны пластиковые контейнеры на колесиках? Есть ли риск их повреждения или возгорания от непотушенных сигарет? В нашем регионе бывают сильные ветры — не будут ли контейнеры сносить по микрорайону?

Что планируется делать со старыми контейнерами после установки новых?

Необходимо ли заключать договор с компанией индивидуально для каждого жителя?

Изменится ли размер оплаты за вывоз мусора с переходом на новую компанию?

Корреспондент попытался связаться с представителями новой организации, однако указанный в 2gis.kz номер мобильного телефона оказался недоступен.

Напомним, ранее вывозом мусора в Актау занималась компания ТОО «Caspiy Operating». В последнее время жители Актау всё чаще стали жаловаться в редакцию Lada.kz на состояние мусорных контейнеров во дворах и на улицах города.

Ранее Lada.kz публиковала фотоисторию о разрушенных мусорных контейнерах, превращающих город в помойку. Подробнее по ссылке.