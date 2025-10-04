Город или свалка? Разрушенные контейнеры превращают Актау в помойку

Қазақ тіліне аудару

В Актау жители бьют тревогу: мусорные контейнеры в городе давно пришли в негодность и превратились в источник антисанитарии. Санитарный эксперт рассказала, какие требования закона предъявляются к содержанию мусорных контейнеров. Власти, в свою очередь, пообещали заменить их до конца года, передает Lada.kz .

Фото автора

Жители Актау всё чаще жалуются в редакцию Lada.kz на состояние мусорных контейнеров во дворах и на улицах города. По их словам, многие контейнеры находятся в таком состоянии, что на них «без слёз не взглянешь».

Каждый день мы видим одну и ту же картину: контейнеры проржавели, крышек нет, мусор постоянно вываливается наружу, а ветер разносит пакеты по всему двору. Летом запах такой, что окна невозможно открыть, появляются мухи и крысы. Мы платим за вывоз мусора, но в итоге сами вынуждены жить на свалке. Такая ситуация создаёт антисанитарию и доставляет неудобства жителям. «Сколько можно терпеть, когда власти обратят на это внимание?» — жалуется житель 7 микрорайона.

Мы несколько раз обращались в коммунальные службы, но ситуация остаётся прежней. Мусорные баки грязные, ржавые, вокруг них постоянно валяется мусор. Особенно страшно за детей, которые играют рядом с такими площадками, — говорят жители 26 микрорайона.

Контейнеры настолько изношены, что некоторые буквально разваливаются. Каждый раз, когда поднимается сильный ветер, пакеты с мусором разлетаются по всему двору, — отметил один из жителей 4 микрорайона.

Как мы можем развивать туризм в городе, когда под носом стоят такие контейнеры? Гости приезжают, а вместо чистых улиц видят ржавые баки, мусор и неприятный запах. Пока не наведут порядок в городе, говорить о туристическом имидже рано, — возмущается местный житель.

Эксперт в сфере санитарии и эпидемиологии Асима Жарылгасова также подтвердила слова горожан. Она подчеркнула, что контейнеры в Актау находятся в ужасном состоянии.

На сегодняшний день состояние контейнеров в городе вызывает серьёзные опасения: многие из них стоят без крышек, имеют повреждения, не моются и не проходят дезинфекцию. Нередко они размещены слишком близко к жилым домам. От контейнеров исходит резкий неприятный запах, что не только доставляет дискомфорт, но и представляет прямую угрозу здоровью горожан, создавая риск распространения инфекций. Согласно санитарным нормам, мусорные баки должны регулярно вывозиться, мыться, дезинфицироваться и в чистом виде устанавливаться на специально оборудованные площадки. Требования к содержанию придомовых контейнерных площадок для твёрдых бытовых отходов чётко закреплены в нормативных документах, — пояснила Асима Жарылгасова.

По словам эксперта, действующие санитарные нормы чётко регламентируют порядок содержания мусорных контейнеров и площадок. Баки должны быть исправными и обязательно оснащены крышками, а сами площадки — иметь твёрдое покрытие и ограждение с трёх сторон. В тёплое время года вывоз мусора должен осуществляться ежедневно, а в зимний период — не реже одного раза в три дня. Кроме того, контейнеры нельзя устанавливать вплотную к домам: минимальное расстояние до жилых зданий должно составлять не менее 25 метров.

В городской администрации сообщили редакции, что в этом году в рамках обновления устаревших баков запланирована закупка 500 оцинкованных евроконтейнеров.

В настоящее время для реализации указанных работ проведены конкурсные процедуры государственных закупок и определена подрядная организация. Работы по обновлению контейнеров будут продолжены до конца текущего года. Поставляемые 500 оцинкованных евроконтейнеров оснащены специальными крышками, которые будут предотвращать распространение неприятного запаха, — заявили в акимате.

На вопрос редакции о том, какие санитарные и технические нормы по установке и эксплуатации мусорных контейнеров сегодня в Актау не соблюдаются, в акимате ответили, что в городе растёт количество изношенных баков и ограждений.

По городу работы по мытью и дезинфекции мусорных контейнеров регулярно не проводятся. Однако в текущем году с целью предотвращения распространения крыс и грызунов весной был проведён I этап работ по дератизации вокруг мусорных контейнеров в 16, 17, 18, 19 и 20 микрорайонах, а с наступлением осеннего периода начат II этап дератизационных работ, — подчеркнули в городской администрации.

В акимате также прокомментировали близкое расположение мусорных контейнеров к жилым домам.

Причина заключается в отсутствии специальных площадок для ТБО по ряду адресов. В целом контейнеры для твёрдых бытовых отходов должны располагаться на расстоянии 25 метров от жилого дома. Следует отметить, что на внутримикрорайонных территориях жилые дома расположены слишком близко друг к другу, что, в свою очередь, делает невозможным размещение площадок для ТБО в соответствии с санитарными требованиями, — отметили в ведомстве.

Редакция также обратилась в акимат с вопросом: подтверждается ли информация о том, что с октября вывозом мусора в Актау займётся новая компания вместо ТОО «Каспий Оперейтинг»? В акимате сообщили следующее:

целях определения организации по вывозу твёрдых бытовых отходов территория города была разделена на три зоны и проведены конкурсные процедуры. По их результатам в сентябре текущего года был заключён договор с ТОО «Zero Waste Ақтау». Начиная с октября, с привлечением техники и сотрудников, соответствующие работы будут поэтапно начаты.

На вопрос о возможном повышении тарифа на вывоз мусора в акимате отметили, что в случае изменения стоимости услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов население будет дополнительно уведомлено.

Напомним, в этом году почти миллиард тенге хотели потратить в Актау на мусорные контейнеры. Актауский городской акимат публиковал на сайте госзакупок лот на приобретение мусорных контейнеров по 4,6 миллиона за единицу.

Позже конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау был отменен.

Контейнерные площадки просили заменить жители Актау.

В августе текущего года в акимате заявили, что закупают новые контейнеры для сбора ТБО. Сборники мусора обойдутся городскому бюджету в 89 миллионов тенге.