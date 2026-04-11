18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.13
554.08
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.04.2026, 13:29

Жители в замешательстве — кому платить за вывоз мусора в Актау

Общество Сергей Кораблев

Местные жители столкнулись с неопределенной ситуацией по оплате услуг вывоза твердых бытовых отходов (ТБО), сообщает Lada.kz.

По словам жителей 12 микрорайона, счета на оплату продолжает выставлять ТОО «WRC». Однако при этом возникают сомнения в законности начислений. Ситуация осложняется тем, что единый платежный документ (ЕПД) с текущего месяца перестал включать данную компанию в квитанции.

Кому теперь следует оплачивать услуги - ТОО «WRC» или компании «Zero Waste Ақтау», которая, по всей видимости, является новым оператором, - спрашивают жители 12 микрорайона.

Кроме того, поднимается вопрос о возврате средств, ранее оплаченных ТОО «WRC» за период с ноября 2025 года по февраль 2026 года. По мнению некоторых жителей, если начисления окажутся незаконными, компания должна вернуть полученные деньги.

Также остается открытым вопрос: обязаны ли жители оплачивать счета за март 2026 года, выставленные в апреле.

Горожане просят компетентные органы дать разъяснения до установленного срока оплаты квитанций - 24 апреля 2026 года.

В городской администрации предоставили комментарий со ссылкой на ТОО «Zero Waste Ақтау».

«Оплачивать за оказанную услугу по сбору и транспортировке ТБО необходимо исключительно ТОО «Zero Waste Ақтау», которая является победителем конкурса по лотам №1, 2, 3 города Актау. Отсутствие наших начислений в ЕПД связано не с прекращением работы, а с техническим ограничением системы ЕПД. После завершения процедуры начисления будут восстановлены и отражены в ЕПД», - ответили в компании.

Напомним, ранее в Актау начали устанавливать металлические мусорные урны.

 

4
15
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
