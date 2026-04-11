Жители в замешательстве — кому платить за вывоз мусора в Актау

По словам жителей 12 микрорайона, счета на оплату продолжает выставлять ТОО «WRC». Однако при этом возникают сомнения в законности начислений. Ситуация осложняется тем, что единый платежный документ (ЕПД) с текущего месяца перестал включать данную компанию в квитанции.

Кому теперь следует оплачивать услуги - ТОО «WRC» или компании «Zero Waste Ақтау», которая, по всей видимости, является новым оператором, - спрашивают жители 12 микрорайона.

Кроме того, поднимается вопрос о возврате средств, ранее оплаченных ТОО «WRC» за период с ноября 2025 года по февраль 2026 года. По мнению некоторых жителей, если начисления окажутся незаконными, компания должна вернуть полученные деньги.

Также остается открытым вопрос: обязаны ли жители оплачивать счета за март 2026 года, выставленные в апреле.

Горожане просят компетентные органы дать разъяснения до установленного срока оплаты квитанций - 24 апреля 2026 года.

В городской администрации предоставили комментарий со ссылкой на ТОО «Zero Waste Ақтау».

«Оплачивать за оказанную услугу по сбору и транспортировке ТБО необходимо исключительно ТОО «Zero Waste Ақтау», которая является победителем конкурса по лотам №1, 2, 3 города Актау. Отсутствие наших начислений в ЕПД связано не с прекращением работы, а с техническим ограничением системы ЕПД. После завершения процедуры начисления будут восстановлены и отражены в ЕПД», - ответили в компании.

