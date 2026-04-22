Акимат поставил точку: кому жители Актау должны платить за вывоз ТБО

В городском акимате поставили точку в вопросе о том, кому жители Актау должны оплачивать за услуги по вывозу мусора, передаёт Lada.kz .

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что ТОО «Zero Waste Ақтау» официально определено поставщиком услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на территории города.

Согласно договору, компания обслуживает следующие микрорайоны:

Лот №1 – микрорайоны: 1, 1а, 1в, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 26;

Лот №2 – микрорайоны: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 27, 30, 32, 33, 39, 40, 41;

Лот №3 – микрорайоны: 28, 28а, 29, Толкын-1, Толкын-2, 29а, 31, 31а, 31б, 32а, 32б, 32в, 34, 35, 38, Шыгыс-1, Шыгыс-2, Шыгыс-3.

Таким образом, ТОО «Zero Waste Ақтау» является единственным законным поставщиком услуг по вывозу ТБО на вышеуказанных территориях города Актау по вышеуказанным микрорайонам. Распространяемая информация о необходимости оплаты услуг другим организациям на данных участках не соответствует действительности и вводит жителей в заблуждение,- сообщили в акимате.

В городской администрации подчеркнули, что жителям указанных микрорайонов необходимо производить оплату услуг исключительно в адрес ТОО «Zero Waste Ақтау».

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, жителей просят обращаться непосредственно в ТОО «Zero Waste Ақтау». Офис компании расположен в28 микрорайоне, здание № 65, БЦ «Премиум». Телефон: +7 708 125 19 64.

Напомним, ранее сразу несколько компаний по вывозу твёрдых бытовых отходов обратились к жителям Актау. Они разъяснили, кому и каким образом необходимо оплачивать услуги по вывозу мусора.