Акимат поставил точку: кому жители Актау должны платить за вывоз ТБО

В городском акимате поставили точку в вопросе о том, кому жители Актау должны оплачивать за услуги по вывозу мусора, передаёт Lada.kz.
В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что ТОО «Zero Waste Ақтау» официально определено поставщиком услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на территории города.
Согласно договору, компания обслуживает следующие микрорайоны:
Таким образом, ТОО «Zero Waste Ақтау» является единственным законным поставщиком услуг по вывозу ТБО на вышеуказанных территориях города Актау по вышеуказанным микрорайонам. Распространяемая информация о необходимости оплаты услуг другим организациям на данных участках не соответствует действительности и вводит жителей в заблуждение,- сообщили в акимате.
В городской администрации подчеркнули, что жителям указанных микрорайонов необходимо производить оплату услуг исключительно в адрес ТОО «Zero Waste Ақтау».
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, жителей просят обращаться непосредственно в ТОО «Zero Waste Ақтау». Офис компании расположен в28 микрорайоне, здание № 65, БЦ «Премиум». Телефон: +7 708 125 19 64.
Напомним, ранее сразу несколько компаний по вывозу твёрдых бытовых отходов обратились к жителям Актау. Они разъяснили, кому и каким образом необходимо оплачивать услуги по вывозу мусора.
