Срочный приказ КНБ: кого и в каких областях Казахстана призовут на воинские сборы с 15 июня

Комитет национальной безопасности РК объявил о старте специальных воинских сборов в июне 2026 года. Соответствующий приказ уже подписан главой ведомства. Особое внимание будет уделено усилению Пограничной службы в трех ключевых регионах страны, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Масштабы призыва: кого и куда отправят

Согласно официальному документу, подписанному председателем КНБ, мобилизационные мероприятия носят локальный характер. В текущем году на тридцатидневные сборы планируется привлечь в общей сложности 270 военнообязанных казахстанцев.

Обучение и переподготовка будут проходить строго на базе департаментов Пограничной службы КНБ РК в следующих регионах:

Область Жетісу (стратегическое восточное направление);

Жамбылская область (южные рубежи);

Атырауская область (западные границы и Каспийский регион).

Сроки: Приказ официально вступает в силу 15 июня 2026 года. Продолжительность сборов составит ровно 30 календарных дней.

Что важно знать о сборах КНБ

Казахстанцам важно понимать, что сборы по линии КНБ имеют свою специфику и существенно отличаются от стандартных учений Министерства обороны.

1. В чем главная особенность?

Военнообязанных призывают в Пограничную службу. Это означает, что упор будет сделан на охрану государственных рубежей, противодействие контрабанде, нелегальной миграции и отработку сценариев реагирования на приграничные инциденты. Жетісу, Жамбылская и Атырауская области выбраны неслучайно — это ключевые транзитные и пограничные зоны республики.

2. Сколько заплатят участникам?

На время прохождения воинских сборов за гражданами гарантированно сохраняются их рабочие места и средняя заработная плата. Выплаты осуществляются за счет государственного бюджета. Если призывается временно неработающий гражданин, государство выплачивает ему минимальную заработную плату (МЗП), установленную на 2026 год.

3. Кто имеет право на освобождение от сборов?

Закон РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» освобождает от сборов:

Лиц, работающих в авиации, железнодорожных и государственных структурах (по брони);

Педагогов и врачей на период учебного/рабочего года;

Отцов, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;

Лиц, имеющих законную отсрочку по состоянию здоровья.

4. Что грозит за неявку по повестке?

Игнорирование вызова в департамент по делам обороны для прохождения сборов влечет за собой административную ответственность. На первый раз предусмотрен штраф по статье 647 КоАП РК (Нарушение правил воинского учета) в размере 5 МРП. Повторные нарушения или умышленное уклонение могут повлечь более жесткие санкции.