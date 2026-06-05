Срочный приказ КНБ: кого и в каких областях Казахстана призовут на воинские сборы с 15 июня

Комитет национальной безопасности РК объявил о старте специальных воинских сборов в июне 2026 года. Соответствующий приказ уже подписан главой ведомства. Особое внимание будет уделено усилению Пограничной службы в трех ключевых регионах страны, сообщает Lada.kz.
Согласно официальному документу, подписанному председателем КНБ, мобилизационные мероприятия носят локальный характер. В текущем году на тридцатидневные сборы планируется привлечь в общей сложности 270 военнообязанных казахстанцев.
Обучение и переподготовка будут проходить строго на базе департаментов Пограничной службы КНБ РК в следующих регионах:
Область Жетісу (стратегическое восточное направление);
Жамбылская область (южные рубежи);
Атырауская область (западные границы и Каспийский регион).
Сроки: Приказ официально вступает в силу 15 июня 2026 года. Продолжительность сборов составит ровно 30 календарных дней.
Казахстанцам важно понимать, что сборы по линии КНБ имеют свою специфику и существенно отличаются от стандартных учений Министерства обороны.
Военнообязанных призывают в Пограничную службу. Это означает, что упор будет сделан на охрану государственных рубежей, противодействие контрабанде, нелегальной миграции и отработку сценариев реагирования на приграничные инциденты. Жетісу, Жамбылская и Атырауская области выбраны неслучайно — это ключевые транзитные и пограничные зоны республики.
На время прохождения воинских сборов за гражданами гарантированно сохраняются их рабочие места и средняя заработная плата. Выплаты осуществляются за счет государственного бюджета. Если призывается временно неработающий гражданин, государство выплачивает ему минимальную заработную плату (МЗП), установленную на 2026 год.
Закон РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» освобождает от сборов:
Лиц, работающих в авиации, железнодорожных и государственных структурах (по брони);
Педагогов и врачей на период учебного/рабочего года;
Отцов, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
Лиц, имеющих законную отсрочку по состоянию здоровья.
Игнорирование вызова в департамент по делам обороны для прохождения сборов влечет за собой административную ответственность. На первый раз предусмотрен штраф по статье 647 КоАП РК (Нарушение правил воинского учета) в размере 5 МРП. Повторные нарушения или умышленное уклонение могут повлечь более жесткие санкции.
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