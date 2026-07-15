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14.07.2026, 19:29

Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 15 073

В Казахстане увеличили максимальную сумму задолженности, которую смогут взыскивать автоматически. Теперь новый порядок будет применяться к долгам до 40 МРП, что в 2026 году составляет 173 тысячи тенге. Изменения направлены на ускорение исполнительного производства и снижение расходов граждан, сообщает Lada.kz. 

Фото: Stacked credit cards getty
Фото: Stacked credit cards getty

Лимит автоматического взыскания увеличили вдвое

В Казахстане вступают в силу изменения в системе исполнительного производства, согласно которым максимальная сумма задолженности для автоматического взыскания увеличивается с 20 до 40 месячных расчетных показателей (МРП). В денежном выражении в 2026 году это составляет 173 тысячи тенге.

О нововведениях 14 июля в Астане сообщил вице-министр юстиции Даниель Ваисов, комментируя подписанный Президентом 24 июня Закон «О совершенствовании системы исполнительного производства».

По его словам, механизм автоматического взыскания небольших долгов уже доказал свою эффективность.

«Прошлыми поправками была инициирована процедура автоматического взыскания задолженности до 20 МРП. Она себя успешно зарекомендовала: было сэкономлено более 4 млрд тенге для граждан Казахстана. В настоящее время поправками мы увеличиваем этот предел с 20 до 40 МРП (173 тыс. тенге в 2026 году)», — сообщил Даниель Ваисов.

Что еще изменится

Поправки также предусматривают дополнительные меры по защите отдельных категорий выплат.

Так, алименты теперь будут перечисляться на специальный банковский счет взыскателя. При этом накладывать арест на такие счета запрещается.

Кроме того, из государственных пособий для лиц с инвалидностью и других социальных выплат, предусмотренных Социальным кодексом, смогут удерживать не более 25% от суммы выплаты.

Для чего приняли закон

Как отметил вице-министр юстиции, принятые изменения должны сделать процедуру взыскания задолженности более эффективной. Помимо этого, новые нормы направлены на повышение ответственности частных судебных исполнителей и совершенствование системы исполнения судебных решений.

Таким образом, автоматическое взыскание будет распространяться на более широкий круг налоговых задолженностей, штрафов и других обязательных платежей, если их размер не превышает установленный законом предел.

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