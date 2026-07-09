Пенсии в Казахстане округлят до тенге: как изменятся выплаты с 18 июля

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан подписал приказ №278 от 30 июня 2026 года, которым внесены изменения сразу в несколько нормативных документов, регулирующих пенсионное обеспечение. Новые нормы начнут действовать с 18 июля 2026 года, сообщает Lada.kz.

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Поправки касаются назначения пенсий, субсидирования обязательных пенсионных взносов, выплат на погребение, а также вопросов сохранности пенсионных накоплений.

Пенсии будут округлять до целого тенге

Одним из наиболее заметных нововведений станет изменение порядка расчета пенсионных выплат.

Теперь при назначении пенсии или пересмотре ее размера все суммы, рассчитанные с учетом тиынов, будут округляться до целого тенге независимо от размера дробной части. Таким образом, выплаты больше не будут начисляться с использованием тиынов.

Появилось новое основание для подтверждения трудового стажа

Изменения затронули и порядок подтверждения стажа, который учитывается при назначении пенсии.

Теперь официальным основанием может стать решение суда, подтверждающее факт и период ухода неработающего отца за малолетними детьми. Однако такое время будет включаться в стаж только в том случае, если оно ранее не было засчитано матери ребенка.

Изменились сроки предоставления документов

Если при рассмотрении заявления потребуется представить дополнительные документы либо подтвердить сведения о доходах, уполномоченный орган вернет электронное макетное дело на доработку.

После этого отделение Государственной корпорации должно в течение пяти рабочих дней уведомить заявителя, в том числе посредством SMS.

На сбор и предоставление необходимых документов заявителю отводится 25 рабочих дней со дня получения уведомления.

Когда сохраняется первоначальная дата обращения

Если все недостающие документы будут представлены в течение 30 рабочих дней, проект решения о назначении пенсии направят на утверждение с даты возникновения права на выплату.

Если же этот срок будет пропущен, датой обращения станет уже день повторной подачи заявления. В случае непредставления обязательных документов заявителю будет вынесен отказ в назначении пенсии.

Проверка документов может занять до 15 рабочих дней

Поправки также уточняют случаи, когда уполномоченный орган проводит дополнительную проверку документов.

Такая проверка может продолжаться не более 15 рабочих дней, если выявлены:

несвоевременное или неполное поступление обязательных пенсионных взносов и отчислений;

противоречия или несоответствия в представленных сведениях;

признаки недостоверности документов, включая исправления или отсутствие подтверждающей информации.

Изменился порядок выплат при смене опекуна

Отдельные изменения касаются ситуаций, когда пенсию получает опекун или попечитель недееспособного либо ограниченно дееспособного гражданина.

Если происходит смена законного представителя, отделение Государственной корпорации будет готовить проект решения о назначении, перерасчете либо пересмотре ранее назначенной пенсии.

Обновлены приложения к действующим правилам

Кроме того, приказом утверждена новая редакция ряда приложений к нормативным актам, регулирующим:

субсидирование обязательных пенсионных взносов гражданам, ухаживающим за ребенком до полутора лет;

порядок назначения базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту;

выплаты на погребение за счет республиканского бюджета;

обеспечение сохранности пенсионных накоплений в ЕНПФ с учетом уровня инфляции.

Все перечисленные изменения официально вступят в силу 18 июля 2026 года.