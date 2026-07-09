Пенсии в Казахстане округлят до тенге: как изменятся выплаты с 18 июля

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан подписал приказ №278 от 30 июня 2026 года, которым внесены изменения сразу в несколько нормативных документов, регулирующих пенсионное обеспечение. Новые нормы начнут действовать с 18 июля 2026 года, сообщает Lada.kz.
Поправки касаются назначения пенсий, субсидирования обязательных пенсионных взносов, выплат на погребение, а также вопросов сохранности пенсионных накоплений.
Одним из наиболее заметных нововведений станет изменение порядка расчета пенсионных выплат.
Теперь при назначении пенсии или пересмотре ее размера все суммы, рассчитанные с учетом тиынов, будут округляться до целого тенге независимо от размера дробной части. Таким образом, выплаты больше не будут начисляться с использованием тиынов.
Изменения затронули и порядок подтверждения стажа, который учитывается при назначении пенсии.
Теперь официальным основанием может стать решение суда, подтверждающее факт и период ухода неработающего отца за малолетними детьми. Однако такое время будет включаться в стаж только в том случае, если оно ранее не было засчитано матери ребенка.
Если при рассмотрении заявления потребуется представить дополнительные документы либо подтвердить сведения о доходах, уполномоченный орган вернет электронное макетное дело на доработку.
После этого отделение Государственной корпорации должно в течение пяти рабочих дней уведомить заявителя, в том числе посредством SMS.
На сбор и предоставление необходимых документов заявителю отводится 25 рабочих дней со дня получения уведомления.
Если все недостающие документы будут представлены в течение 30 рабочих дней, проект решения о назначении пенсии направят на утверждение с даты возникновения права на выплату.
Если же этот срок будет пропущен, датой обращения станет уже день повторной подачи заявления. В случае непредставления обязательных документов заявителю будет вынесен отказ в назначении пенсии.
Поправки также уточняют случаи, когда уполномоченный орган проводит дополнительную проверку документов.
Такая проверка может продолжаться не более 15 рабочих дней, если выявлены:
Отдельные изменения касаются ситуаций, когда пенсию получает опекун или попечитель недееспособного либо ограниченно дееспособного гражданина.
Если происходит смена законного представителя, отделение Государственной корпорации будет готовить проект решения о назначении, перерасчете либо пересмотре ранее назначенной пенсии.
Кроме того, приказом утверждена новая редакция ряда приложений к нормативным актам, регулирующим:
Все перечисленные изменения официально вступят в силу 18 июля 2026 года.
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