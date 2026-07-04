Подросток попал в нейрохирургию из-за незнания казахского языка — возбуждено уголовное дело

В Акмолинской области Казахстана бытовой конфликт на языковой почве закончился госпитализацией 15-летнего подростка. За незнание казахского языка школьника жестоко избили взрослые мужчины, полиция уже возбудила уголовное дело, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Readovka.

С чего всё началось: агрессия на пустом месте

Инцидент произошел во время отдыха юноши вместе с матерью. К несовершеннолетнему подошла незнакомая женщина и в ультимативной форме потребовала прекратить говорить по-русски и немедленно перейти на казахский язык. После того как подросток честно признался, что не владеет языком, женщина сорвалась на нецензурную брань и публичные оскорбления в адрес ребенка.

Расправа: мужчины против ребенка

Словесной перепалкой дело не ограничилось. К конфликту оперативно подключились двое мужчин в возрасте 26 и 60 лет. Вместо того чтобы разнять стороны, они перешли к физическому насилию и нанесли 15-летнему парню серию жестоких ударов.

Клиническая картина: Школьника экстренно доставили в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа со смещением, а также многочисленные ушибы и гематомы. Сейчас он находится под наблюдением врачей в отделении нейрохирургии.

Реакция правоохранителей

Резонансное происшествие сразу попало в поле зрения силовых структур. В региональном Департаменте полиции журналистам подтвердили, что уголовное дело по факту нападения было возбуждено в тот же день. В настоящее время следователи выясняют все детали случившегося, устанавливают степень вины каждого участника нападения и проводят допросы свидетелей.

Справка: Русский язык в Республике носит статус официального — законодательство страны гарантирует равенство всех граждан, запрещая ущемление прав по языковому признаку. В случае нарушения этих прав грозит ответственность в том числе по ст. 174 УК РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни), но о возбуждении уголовного дела по этой статье пока не сообщалось.