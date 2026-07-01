С 1 июля в междугородних автобусах Мангистау меняются правила оплаты проезда

С 1 июля 2026 года все межрайонные и внутриобластные маршруты общественного транспорта Мангистауской области переходят на систему работы без кондукторов. Контроль за оплатой проезда теперь будут осуществлять контролеры Контрольно-ревизионной службы (КРС), передает Lada.kz.
С сегодняшнего дня, 1 июля, на всех межрайонных и внутриобластных автобусных маршрутах Мангистауской области вступили в силу новые правила оплаты проезда. Теперь пассажиров будут обслуживать без кондукторов.
Контроль за своевременной и правильной оплатой проезда возложен на сотрудников Контрольно-ревизионной службы (КРС), которые будут проводить проверки в автобусах.
Оплатить проезд пассажиры могут несколькими способами:
Оператором электронной системы оплаты проезда является ТОО Smart Mobility Aktau.
Приобрести транспортную карту Avtobys можно по следующим адресам:
По вопросам, связанным с электронной системой оплаты проезда, пассажиры могут обратиться:
Власти региона просят пассажиров заранее ознакомиться с новыми правилами и выбирать удобный способ оплаты, чтобы избежать недоразумений во время поездок
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