С 1 июля в междугородних автобусах Мангистау меняются правила оплаты проезда

С 1 июля 2026 года все межрайонные и внутриобластные маршруты общественного транспорта Мангистауской области переходят на систему работы без кондукторов. Контроль за оплатой проезда теперь будут осуществлять контролеры Контрольно-ревизионной службы (КРС), передает Lada.kz.

фото управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог МО. Архив Lada.kz.

С сегодняшнего дня, 1 июля, на всех межрайонных и внутриобластных автобусных маршрутах Мангистауской области вступили в силу новые правила оплаты проезда. Теперь пассажиров будут обслуживать без кондукторов.

Контроль за своевременной и правильной оплатой проезда возложен на сотрудников Контрольно-ревизионной службы (КРС), которые будут проводить проверки в автобусах.

Оплатить проезд пассажиры могут несколькими способами:

наличными;

через QR-код любого банка;

банковской картой любого банка;

транспортной картой Avtobys;

через мобильное приложение Avtobys.

Оператором электронной системы оплаты проезда является ТОО Smart Mobility Aktau.

Приобрести транспортную карту Avtobys можно по следующим адресам:

12 микрорайон, здание 17А;

6 микрорайон, рядом с домом №26;

Мунайлинский район, здание Палаты предпринимателей.

По вопросам, связанным с электронной системой оплаты проезда, пассажиры могут обратиться:

в call-центр: 8 (775) 007-50-50;

в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области: 8 (7292) 31-90-70, 8 (7292) 31-90-41.

Власти региона просят пассажиров заранее ознакомиться с новыми правилами и выбирать удобный способ оплаты, чтобы избежать недоразумений во время поездок