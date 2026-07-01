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01.07.2026, 09:26

С 1 июля в междугородних автобусах Мангистау меняются правила оплаты проезда

Общество 0 8 857 Наталья Вронская

С 1 июля 2026 года все межрайонные и внутриобластные маршруты общественного транспорта Мангистауской области переходят на систему работы без кондукторов. Контроль за оплатой проезда теперь будут осуществлять контролеры Контрольно-ревизионной службы (КРС), передает Lada.kz.

фото управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог МО. Архив Lada.kz.
фото управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог МО. Архив Lada.kz.

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С сегодняшнего дня, 1 июля, на всех межрайонных и внутриобластных автобусных маршрутах Мангистауской области вступили в силу новые правила оплаты проезда. Теперь пассажиров будут обслуживать без кондукторов.

Контроль за своевременной и правильной оплатой проезда возложен на сотрудников Контрольно-ревизионной службы (КРС), которые будут проводить проверки в автобусах.

Оплатить проезд пассажиры могут несколькими способами:

  • наличными;
  • через QR-код любого банка;
  • банковской картой любого банка;
  • транспортной картой Avtobys;
  • через мобильное приложение Avtobys.

Оператором электронной системы оплаты проезда является ТОО Smart Mobility Aktau.

Приобрести транспортную карту Avtobys можно по следующим адресам:

  • 12 микрорайон, здание 17А;
  • 6 микрорайон, рядом с домом №26;
  • Мунайлинский район, здание Палаты предпринимателей.

По вопросам, связанным с электронной системой оплаты проезда, пассажиры могут обратиться:

  • в call-центр: 8 (775) 007-50-50;
  • в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области: 8 (7292) 31-90-70, 8 (7292) 31-90-41.

Власти региона просят пассажиров заранее ознакомиться с новыми правилами и выбирать удобный способ оплаты, чтобы избежать недоразумений во время поездок

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Beloff----Тебе всё можно!
01.07.2026, 07:24
Beloff
Beloff
Если хоть один из указанных способов оплаты недоступен - можно законно не оплачивать. Забыли об этом написать!
01.07.2026, 06:54
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