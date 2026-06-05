В маршрутных автобусах Актау усилили контроль за оплатой проезда

С начала мая в общественном транспорте Актау начали работать контролеры, которые следят за оплатой проезда пассажирами. Нововведение направлено на повышение дисциплины в городских автобусах и улучшение качества обслуживания, сообщает Lada.kz.

фото Сергея Кораблева. Архив Lada.kz

Как рассказали в городском акимате, с 1 мая 2026 года контролёры осуществляют мониторинг оплаты проезда на всех городских маршрутах. В их обязанности входит проверка своевременной оплаты, а также контроль корректного использования электронных платёжных систем.

Кроме того, сотрудники обращают внимание на соблюдение порядка и требований безопасности в салонах автобусов.

По словам главного специалиста отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау Айбека Жарылгаса, внедрение системы контроля позволит повысить эффективность работы общественного транспорта.

«Данная инициатива направлена на повышение эффективности работы общественного транспорта и улучшение качества обслуживания населения. В дальнейшем работа по поэтапному совершенствованию цифровых сервисов в автобусах будет продолжена», — отметил он.

В акимате призвали жителей и гостей города соблюдать правила пользования общественным транспортом и своевременно оплачивать проезд.