Казахстанский бизнес готовит замену Wildberries: продавцы нашли новый рынок

После серии атак на логистические комплексы Wildberries в России казахстанские продавцы начали рассматривать новые площадки для развития бизнеса. Одним из наиболее перспективных направлений называют Узбекистан, где стремительно растет крупнейший местный маркетплейс Uzum, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

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Бизнес ищет новые рынки

Казахстанские предприниматели, работающие через Wildberries, все активнее задумываются о диверсификации продаж. Причиной стали перебои в работе маркетплейса, вызванные повреждением складской инфраструктуры в России.

Об этом Forbes Kazakhstan сообщил глава Ассоциации предпринимателей электронной торговли Казахстана Хамит Кашиков. По его словам, Wildberries по-прежнему остается крупнейшей площадкой на российском рынке, однако риски заставляют продавцов искать дополнительные каналы сбыта.

По словам Кашикова, одним из самых перспективных направлений сегодня считается Узбекистан.

«Мы уже видим, что наши селлеры начинают искать альтернативные пути. Wildberries остается крупнейшей площадкой в России, но если ситуация будет ухудшаться, предприниматели будут искать другие варианты. Мы уже смотрим в сторону не российских, а региональных маркетплейсов. В частности, рассматриваем рынок Узбекистана. Это большой и быстрорастущий рынок с населением почти 40 миллионов человек, поэтому он может стать одним из альтернативных направлений для казахстанских продавцов», — отметил он.

Переговоры с Uzum

Сейчас глава ассоциации находится в Ташкенте, где планирует провести переговоры с представителями маркетплейса Uzum.

Во время встречи стороны намерены обсудить условия выхода казахстанских компаний на узбекскую платформу, востребованные категории товаров, особенности работы маркетплейса и готовность сервиса принимать новых продавцов из Казахстана.

По словам Кашикова, важно получить информацию непосредственно от представителей площадки, чтобы оценить реальные возможности сотрудничества.

Почему выбор пал на Узбекистан

Хотя Uzum пока не работает в Казахстане, за последние годы компания стала крупнейшим игроком электронной коммерции в Узбекистане.

Маркетплейс активно расширяет логистическую сеть, увеличивает мощности по обработке заказов и развивает инфраструктуру доставки.

По данным компании, в 2025 году количество активных продавцов на платформе превысило 17 тысяч, а ассортимент вырос более чем до 100 миллионов товарных позиций. Одновременно продолжается открытие новых логистических центров и пунктов выдачи заказов по всей стране.

Полностью заменить российский рынок пока невозможно

При этом Хамит Кашиков признает, что быстро отказаться от российского направления не получится.

По его словам, перестройка бизнеса требует времени, инвестиций, перенастройки логистики и восстановления товарных запасов. Однако диверсификация продаж становится необходимой мерой для снижения рисков.

Глава ассоциации считает, что нынешняя ситуация способна изменить рынок электронной коммерции Центральной Азии. Если региональные маркетплейсы смогут предложить продавцам удобные условия сотрудничества и эффективную логистику, часть бизнеса, ранее ориентированного исключительно на российские площадки, постепенно может перейти на альтернативные платформы.

Что произошло со складами Wildberries

Склады Wildberries в России подвергаются атакам беспилотников с 18 июля. За две недели были повреждены логистические комплексы в Санкт-Петербурге, Московской области, Крыму, Тамбовской, Рязанской, Пензенской и Воронежской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.

Всего пострадали 10 складских комплексов. По оценке компании, как минимум четыре объекта общей площадью 444 тысячи квадратных метров временно выведены из эксплуатации, что составляет около 8% всех логистических мощностей Wildberries.